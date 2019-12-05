台積電5奈米明年上半年量產 研發中心首季動工

（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠台積電今天重申5奈米製程將依進度於明年上半年量產，3奈米將於2022年量產，位於新竹寶山的研發中心預計明年第1季動工。

台積電下午舉辦供應鏈管理論壇，有超過700位來自全球的設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統與服務等供應商參加。

台積電總裁魏哲家因臨時另有要務，缺席今天的供應鏈管理論壇，由晶圓廠營運資深副總經理王建光致詞。

王建光感謝所有供應商的支持，協助台積電7奈米與增強版7奈米製程成長，及極紫外光（EUV）技術導入量產。

王建光表示，台積電除將持續擴增7奈米產能，5奈米製程也將於明年上半年量產，因應7奈米與5奈米製程強勁需求，今年資本支出調高到140億至150億美元，明年仍將維持與今年相當水準。

台積電3奈米製程預計2022年量產，王建光指出，位於新竹寶山的研發中心，也將於2020年第1季動工，2021年完工。

隨後由王建光與台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤代表，頒獎予應用材料等14家優良供應商。

有別於往年，台積電優良供應商多為國外設備與原物料供應商，今年有互助營造與漢唐兩家本土廠商獲獎，台積電表示，主要是感謝兩公司協助快速建廠，工安方面也表現良好。（編輯：張良知）1081205