就業數據亮麗 美股道瓊漲337點兩個月來最猛

美股6日一掃陰霾，道瓊指數大漲337點，創兩個多月來最佳表現，標普500指數週線由黑翻紅。圖為紐約證券交易所。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美國最新就業數據亮眼，緩和製造業降溫與美中貿易談判不順引發的憂慮。美股今天一掃陰霾，道瓊指數大漲337點，創兩個多月來最佳表現，標普500指數週線由黑翻紅。

根據美國勞工部數據，美國11月非農業就業人口激增26.6萬人，比市場預期多近8萬人；失業率從3.6%降至3.5%，追平1969年以來最低水準。這份美股開盤前出爐的數據顯示，美國製造業即使受貿易戰衝擊，就業市場狀態依舊穩健，有助維繫旺盛消費支出。

在亮麗就業數據激勵下，美股開高走高，道瓊工業指數終場勁揚337.27點，漲幅1.22%，收在2萬8015.06點，創10月4日以來最佳表現。標準普爾500指數上漲28.48點，漲幅0.91%，收在3145.91點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚85.83點，漲幅1%，收在8656.53點。

3M股價大漲4.3%，在道瓊指數30檔成分股中表現一馬當先。3M據傳有意出售藥物輸送系統事業，可能進帳約10億美元。

標普500指數11大類股，只有公用事業股下挫，其餘全數上漲。隨著沙烏地阿拉伯等產油國暗示減產，刺激國際油價走揚，能源股整體漲幅達2%。工業與金融股漲幅分別達1.4%、1.3%。

科技股也表現不俗。蘋果公司（Apple）股價勁揚1.9%，收在270.71美元；Google母公司Alphabet股價上漲0.9%，收在1339.39美元。這兩家科技大廠股價都創歷史新高。

美股11月屢創歷史新高，感恩節後由盛轉衰，進入12月更有如洩了氣的皮球。截至昨天收盤，標普500指數週線下跌0.7%，道瓊指數與那斯達克指數跌幅都超過1%。

經過今天，標普500指數週線由黑翻紅，道瓊指數與那斯達克指數單週跌幅僅0.1%。3大指數再度朝11月27日攀上的歷史高點叩關。標普500指數再漲0.3%就能創新高，道瓊指數與那斯達克指數離歷史高點只差0.6%。

為支撐美國經濟，聯邦準備理事會（Fed）今年已3度降息，加上民間消費不墜、就業市場穩健，逐漸沖淡美國經濟恐陷衰退的憂慮。

聯邦公開市場委員會（FOMC）預定下週召開今年最後一場利率決策會議。華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，分析師普遍認為，最新就業數據意味聯準會在可預見的未來不會調整基準利率。

與此同時，美國民眾對經濟前景的看法日趨樂觀。密西根大學今天公布，美國12月消費者信心指數初值從11月的96.8升至99.2，創5月以來新高。

不過，美中貿易戰陰影依舊存在。美國預定15日起對以手機、筆記型電腦、玩具等消費品為主的中國製產品加徵關稅，兩國協商首階段貿易協議文本進展卻有限。美國總統川普本週稍早說，喜歡「等大選結束再與中國達成協議的構想」，導致美股一蹶不振。

川普昨天改口說美中離達成貿易協議愈來愈近，新華社今天報導，中國國務院關稅稅則委員會依據向美方採購的企業申請，著手免除對部分大豆、豬肉等商品加徵的關稅，被認為向美方釋放善意。（編輯：周永捷）1081207