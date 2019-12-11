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傳洋基9年百億簽柯爾 合約總額平均年薪破紀錄

最新更新：2019/12/11 14:20

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基，據傳以9年3.24億美元（約新台幣100億元），簽下今年最受矚目的自由球員－右投手柯爾（Gerrit Cole），合約總值、平均年薪雙破紀錄。

今年29歲的柯爾，今年在休士頓太空人投出亮眼的一季，例行賽戰績20勝5敗，防禦率2.50讓他成為美國聯盟防禦率王，並以全大聯盟最多的326次三振拿下美聯三振王。

率領華盛頓國民在今年迎來隊史第一座世界大賽冠軍，並奪下世界大賽最有價值球員（MVP）的王牌投手史特拉斯堡，9日以7年2.45億美元（約新台幣75.3億元）天價合約續留母隊，合約總值、平均年薪創下紀錄，但今天這兩項紀錄被柯爾打破。

來自加州的柯爾，過去就曾稱受父親影響，一直是洋基球迷，2008年首度參加選秀，如願被洋基選上，但他最後決定先念大學，首度與洋基擦身而過。

2011年柯爾再投身選秀，被匹茲堡海盜以狀元籤選入，2017年海盜欲將已成為王牌投手的柯爾交易出去，當時洋基傳出有意出手，後來因為海盜開出的條件太高而收手，柯爾才在2018年轉到太空人，那是他二度與洋基無緣。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081211

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