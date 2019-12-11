防網軍帶風向 唐鳳：加快澄清找出訊息傳播路徑

行政院政務委員唐鳳（中）11日受訪表示，對於假訊息澄清的速度若不夠快，確實可能造成憾事發生，但現在台灣事實查核中心運作對事實查核已經非常快了。中央社記者徐肇昌攝 108年12月11日

（中央社記者顧荃台北11日電）「卡神」楊蕙如案延燒，行政院政務委員唐鳳今天表示，要因應網軍帶風向的攻擊有兩種做法，第一是以最快的速度澄清，第二是找出訊息傳播的路徑，降低網路謠言的可信度。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，網路論壇PTT瘋傳大阪辦事處未妥善協助台灣人的文章，時任駐大阪辦事處處長蘇啓誠去年9月13日在寓所輕生。楊蕙如涉嫌在網路帶風向侮辱大阪辦事處，日前遭台北地檢署起訴。

唐鳳下午受訪時，媒體詢問要如何因應類似的網軍帶風向問題。

唐鳳指出，行政院要求各部會小編反應的速度，採取「222原則」，也就是要在假訊息發生2小時內、提出澄清文稿200字以內，並利用2張圖卡說明；若實際看LINE Today的看板，發現一個小時之內有初步的回應，澄清的效果特別好。

唐鳳表示，關西機場事件發生時，台灣事實查核中心才剛成立，人力與反應速度不足，在憾事發生之後，才準確調查到實際發生的情況。最近台灣事實查核中心以及行政院在LINE Today澄清的反應速度，已經相當快，她認為回應澄清的速度是最重要的。

此外，唐鳳也提到，除了即時的澄清，也要透過公民社會的參與，來達到防治假訊息危害。從公民社會澄清並不只是確認真的或假的，還要找到訊息傳播的來源為何。

唐鳳以11月15日台灣事實查核中心的事實查核報告第204號舉例，網路流傳「香港暴徒酬勞曝光 殺警最高2000萬」的不實訊息，在事實查核時，發現一開始的訊息來自「中央政法委長安劍」，實際上就是中國的宣傳部門；也找到假訊息使用的照片，是把路透社的照片加了不實的圖說等。

唐鳳說，所以不只是查證假訊息是錯的，也要把訊息的流向找出來，這件事越早辦到，大家對於謠言的信任就不會這麼高，這個風向就不會這麼容易被帶。

她說，關西機場事件的憾事，一個原因是澄清不夠快，第二個就是使用新聞稿的澄清方式，沒有觸及到本來正在散播謠言的人。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，台灣是一個民主的國家，不可能用任何強硬的手段來壓迫任何人的言論自由，政府要做的就是跟時間賽跑，快速澄清、快速說明真相。（編輯：蘇志宗）1081211