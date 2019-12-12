林昀儒單日3勝 桌球年終賽男單直落四過關

林昀儒（圖）12日在世界桌球巡迴賽一日3戰全勝，晚間壓軸登場的男單首輪，他再以4比0橫掃瑞典好手法爾克順利晉級。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北12日電）上個月才拿下世界盃桌球男單隊史首面銅牌的小將林昀儒，今天在世界桌球巡迴賽一日3戰全勝，晚間壓軸登場的男單首輪，他再以4比0橫掃瑞典好手法爾克順利晉級。

2019世界桌球巡迴賽年終賽今天在中國鄭州開打，世界排名第7的林昀儒，下午開始先後和一姐鄭怡靜聯手出戰混雙，接著再和搭檔「山豬」廖振珽聯手征戰男雙，晚間則是單兵再戰男單，幾乎沒有什麼休息時間。

即便連續出賽，林昀儒在晚間登場的男單依舊有高水準發揮，面對今年世界桌球錦標賽男子單打銀牌得主、世界排名第9的瑞典好手法爾克（Mattias Falck），小林費時36分鐘、以直落四擺平對手晉級。

開賽前2局小林分別以11比7、11比9拿下，第3局他在10比9領先時，沒能一鼓作氣拿下，反連丟2分陷入10比11落後，關鍵時刻他展現「強心臟」本領，不僅化解對手局點，更一口氣連趕3分，以13比11拿下取得「聽牌」優勢。

決勝局小林開賽又取得4比1領先，不過對手展現韌性一路苦追，一度追成7比7平，所幸小林沒有亂了手腳，決勝關頭仍沈穩應戰，最終以11比9淘汰對手，也順利取得晉級門票。

林昀儒闖過頭關後，下一輪對手還未出爐，而他將遭遇中國好手林高遠與德國名將歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov）之間的勝方。（編輯：李亨山）1081212