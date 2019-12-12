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林昀儒廖振珽扳倒世界第一 桌球年終賽男雙晉4強

最新更新：2019/12/12 19:19
林昀儒（左）和搭檔廖振珽（右）在世界桌球巡迴賽年終賽男雙首輪，以3比1擊敗世界排名第一的南韓組合挺進4強。（中央社檔案照片）
林昀儒（左）和搭檔廖振珽（右）在世界桌球巡迴賽年終賽男雙首輪，以3比1擊敗世界排名第一的南韓組合挺進4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北12日電）和鄭怡靜聯手拿下奧運門票的喜悅還來不及消化，林昀儒和搭檔廖振珽又迎來另一個驚喜，兩人在世界桌球巡迴賽年終賽男雙首輪，以3比1擊敗世界排名第一的南韓組合挺進4強。

2019世界桌球巡迴賽年終賽今天在中國鄭州登場，台灣桌球一哥林昀儒稍早和一姐鄭怡靜合拍闖過混雙首輪，除挺進4強，也摘下東京奧運桌球混雙參賽門票。

林昀儒休息片刻後提拍再上，和「山豬」廖振珽合體以11比8、7比11、11比7、11比1擊敗鄭榮植與李尚洙，闖進4強。

鄭榮植和李尚洙是男雙世界排名第一的組合，今年兩人共拿下澳洲與保加利亞公開賽冠軍，另外在奧地利與南韓公開賽則名列亞軍。

今天林昀儒與廖振珽的台灣組合，前兩局和對手以1比1打平，接下來兩人火力全開再連拿2局，以3比1淘汰對手，並拿下男雙4強門票，接下來將和德國的波爾（Timo Boll）與法蘭西斯卡（Patrick Franziska）爭搶決賽入場券。

至於陳思羽與鄭先知的女雙組合，以11比9、7比11、11比6、11比9，扳倒日本組合平野美宇與芝田沙季，同步晉級4強，下一輪將遭遇南韓組合田志希與梁夏銀。

至於稍早出賽的台灣男雙組合莊智淵與陳建安，則以9比11、11比5、11比13、7比11，惜敗世界排名第2的中國組合梁靖崑與林高遠，8強止步。（編輯：張雅淨）1081212

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