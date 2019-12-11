獲國際桌球總會雙項提名 林昀儒雙雙飲恨落選

台灣桌球小將林昀儒今年獲得國際桌球總會年度最佳男子運動員與最佳突破新星雙項提名，包括，可惜11日晚間在鄭州舉辦的年度球星頒獎典禮落選。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣年僅18歲的桌球小將林昀儒今年獲得國際桌球總會（ITTF）雙項提名，包括年度最佳男子運動員與最佳突破新星，可惜今晚在鄭州舉辦的年度球星頒獎典禮他雙雙落選、抱憾空手而歸。

台灣桌球史上，過去僅有女單一姐鄭怡靜曾在2017年入選年度最佳女子運動員，可惜當年最終由中國名將丁寧抱走大獎，而林昀儒則是繼鄭怡靜後獲得提名的第2人。

今年林昀儒曾在阿曼公開賽、捷克公開賽與T2鑽石桌球賽馬來西亞站稱王，與一姐鄭怡靜聯手的混雙也在中國與香港公開賽聯手摘冠，他除入圍年度最佳男子運動員，在最佳突破新星也獲得提名。

年初林昀儒在男子單打世界排名仍在28名，9月他就已衝上世界第10，如今則是再創生涯新高的世界第7，可惜在首項頒發的年度最佳突破新星獎，林昀儒不敵美國23歲女將張安。

而年度最佳男、女運動員獎，是由媒體、運動員與球迷進行票選，在最佳男子運動員部分，林昀儒不敵中國名將馬龍再次飲恨落選，這也是馬龍自2015、2016年後，生涯第3度獲得這個獎項；至於年度最佳女子運動員，同樣由中國女將劉詩雯拿下。

頒獎典禮結束後，明天開始將進行ITTF世界巡迴賽年終總決賽，林昀儒將參加男單、男雙與混雙3項賽事，其中和鄭怡靜聯手的混雙則攸關奧運門票，只要明天兩人首輪順利擊敗匈牙利組合史祖迪（Adam Szudi）與波蓋兒（Szandra Pergel），就可提前取得明年東京奧運桌球混雙奧運門票。（編輯：張芷瑄）1081211