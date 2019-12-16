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宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

最新更新：2019/12/16 16:05
宏達電16日證實裁員，並強調目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好發展。（中央社檔案照片）
宏達電16日證實裁員，並強調目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好發展。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北16日電）宏達電今天證實裁員，並強調目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好發展，但公司不願透露裁員人數或部門等相關資訊；據了解，宏達電員工數目前約3000多人，遭裁員的員工仍可領滿2個月年終獎金。

智慧型手機及虛擬實境（VR）廠商宏達電（HTC）今天傳出裁員消息，宏達電對此表示，HTC持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊、虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，例如Vive Cosmos與區塊鏈手機Exodus 1s在各自的領域中都是最尖端的產品。

宏達電指出，HTC接下來也會有更多令人期待的產品問市，目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展。但宏達電不願提供具體裁員人數與裁員部門。

知情人士向中央社記者透露，宏達電目前員工總數約3000多人，將視業務需求而調整人力，並按照勞基法規定辦理。遭裁員的員工仍可領滿年終獎金，按照以往慣例將發放2個月。（編輯：黃國倫）1081216

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