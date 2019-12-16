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香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

最新更新：2019/12/16 14:01
香港無線電視台TVB傳出股權變動，宏達電董事長王雪紅恐慘賠退場；王雪紅16日出席活動受訪低調表示，此事應該去問陳文琦（台灣TVBS董事長、王雪紅夫婿）。中央社記者吳家豪攝 108年12月16日
香港無線電視台TVB傳出股權變動，宏達電董事長王雪紅恐慘賠退場；王雪紅16日出席活動受訪低調表示，此事應該去問陳文琦（台灣TVBS董事長、王雪紅夫婿）。中央社記者吳家豪攝 108年12月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）香港「殼王」陳國強傳將出售TVB持股，與他共同入股TVB的宏達電董事長王雪紅也將出售股權；王雪紅今天受訪低調表示，「去問陳文琦（台灣TVBS董事長、王雪紅夫婿）」。

王雪紅今天出席「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」，媒體詢問，對於外傳香港TVB股權將變動是否知情；她稍加思索後表示，「去問陳文琦」，不願多做回應。

星島日報今天引述知情人士報導，香港無線電視台TVB因2015年「中國梅鐸」黎瑞剛加入後，內部對公司發展方向出現意見分歧，可能導致高層變動，入主TVB近9年的陳國強決定出售全部持股，並與王雪紅一起退場，2人投資TVB恐慘賠78%。

報導指出，TVB最大股東是Young Lion（YL）財團，持有TVB 26%股權；陳國強持有TVB股權6%，王雪紅持股逾10%。（編輯：林孟汝）1081216

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