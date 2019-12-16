宏達電手機營收掉改衝VR 分析師：還在找定位

宏達電16日證實裁員，並強調目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好發展。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北16日電）宏達電近年營運較過去下滑，雖積極衝刺VR改善毛利率，但營收動能尚未顯著放大，今天證實裁員，以確保VIVE與手機事業發展。不具名分析師表示，VR發展速度沒預期的好，宏達電還在尋找自己的定位。

宏達電成立於1997年，早期以代工事業闖出一片天，2006年成立自有品牌，搭著智慧手機起飛的浪潮，曾登上美國市占第一、台股股王寶座，2011年股價衝上1300元，與目前不到40元相比，市值蒸發逾兆元。

隨著智慧型手機步入紅海，宏達電2013年驚見上市以來首度虧損，董事長王雪紅決定切入虛擬實境（VR）事業，拓展營運的第二隻腳，但VR發展速度不如預期。2015年宏達電無預警下修財測，當年每股虧損18.79元；2016年每股虧損12.81元，2017年每股大虧20.58元。

靠著出售Pixel團隊與專利銀彈挹注，宏達電2018年第1季業外進帳316億元、每股稅後盈餘大賺25.7元，終結連續11季虧損，2018年全年每股盈餘14.72元。同時因為智慧型手機本業捨棄機海戰術，營收規模逐年下滑，2018年全年營收僅237億元，遠不如巔峰時年營收逾2000億元的水準。

今年9月17日，宏達電宣布任命梅特爾（Yves Maitre）擔任執行長，借重他曾在全球最大的電信業者之一Orange電信掌管聯網科技策略與業務的經驗。

今年第3季宏達電稅後淨損新台幣23.6億元，每股稅後虧損2.86元，自去年第1季與Google合作案挹注業外後，已連續6季虧損，累計今年前3季每股虧損8.55元。不過，宏達電毛利率連續7季成長，持續在VR領域拓展新動能。

儘管王雪紅信誓旦旦喊話，宏達電明年會推出突破性的VR和擴增實境（AR）產品，但產業分析師認為，VR市場仍有不少問題需要解決，例如用戶數不足、資金集中在硬體製造上，宏達電想靠VR扭轉命運，在轉型過程中勢必還會面對許多困難。

不願具名的分析師表示，宏達電營收一直沒有起色，VR是正在發展中的平台，但是發展速度與市場接受度沒有預期那麼好，應該要從不同的角度尋找機會。幾年前大家很看好VR市場，但這一兩年卻漸漸失去聲量，因為市場「激情過後」還是要回到現實，而宏達電還在尋找自己的定位。

分析師估算，即使宏達電在VR市場拿到20%占有率，VR貢獻程度仍不及1個月營收。現在宏達電的情況有點類似當年威盛，該減的減掉了，但是該發展的沒起來，需要繼續調整轉型策略。（編輯：楊凱翔）1081216