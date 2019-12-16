玉晶光11月每股盈餘2.09元 股價重回500元大關

光學鏡頭廠玉晶光在外資近期積極買超推波助瀾下，16日股價重回500元大關，終場以522元作收，波段漲幅達3成。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北16日電）光學鏡頭廠玉晶光在外資近期積極買超推波助瀾下，今天股價重回500元大關，終場以522元作收，波段漲幅達3成；玉晶光今天也公布11月自結稅後淨利2.14億元，年增1.23倍，每股純益2.09元。

外資看好玉晶光掌握多鏡頭趨勢，近日加碼積極，累計自12月5日至今，8個交易日買超達1萬4935張，推升股價今天一舉衝破500元大關，終場收522元，上漲24.5元，單日漲幅4.92%，波段漲幅則達3成。

玉晶光今天盤後也公布11月自結稅前及稅後淨利分別為3.59億元及2.14億元，年增率達176%及123%，每股稅後純益2.09元。

玉晶光日前召開法人說明會，董事長陳天慶表示，手機鏡頭短期間內不會停止升級；總經理郭英理看好明年5G手機換機潮，認為多鏡頭發展確立、尤其中高階鏡頭需求強勁，不會有供過於求的疑慮，明年第1季淡季也會比今年同期好一些。

美系外資日前發表最新報告指出，鏡頭升級趨勢不變，將玉晶光列為亞洲地區蘋果供應鏈首選，維持「加碼」評等，目標價為630元。（編輯：楊凱翔）1081216