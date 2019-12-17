台股2019年大漲近23% 居亞股之冠

（中央社記者劉姵呈台北17日電）台股衝破12000點，續創新高，金管會證期局今天表示，主要是因為美中貿易達第一階段協議，台股今天表現優於其他亞股；統計今年截至16日止，台股漲幅高達22.74%，也為亞股最強。

台股今天衝破12000點，收盤大漲157.24點，以12097.01點作收，續創29年多來新高紀錄，成交值為新台幣1547.75億元。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，台股今天上漲主要是因為美中貿易達成第一階段協議，美股道瓊工業指數也大漲逾百點，亞股今天也普遍上漲。

證期局統計今天亞股收盤狀況，台股漲幅最高，有1.32%，其他像是上海股市漲1.27%、香港漲1.22%、日本漲0.47%、南韓漲1.27%，新加坡則是下跌0.16%。

累計今年截至16日止，台股漲幅高達22.74%，也為亞股最強，上海股市漲幅則有19.67%、香港6.43%、日本19.67%、南韓6.23%及新加坡4.48%。

證期局表示，截至11月底止，台股現金殖利率為3.83%，加計股票股利的殖利率為3.99%。（編輯：鄭雪文）1081217