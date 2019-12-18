蔡總統提青創政見 融資百萬元內由政府擔保

（中央社記者顧荃台北18日電）總統蔡英文今天拋出協助青年創業政策，政院表示，將提供青年貸款額度新台幣600億元，100萬元以下的小額青創貸款7天內完成審核，且政府最高可擔保100%，前5年政府補助1.67%利息。

蔡總統晚間在政見會中提到，一位苗栗的年輕人寫信給她，訴說返鄉創業的種種困難。因此她要求行政院做成協助年輕人創業方案，包括創業融資100萬元以下可由政府擔保；並試圖建立文創鑑價制度，提供融資協助。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）晚間受訪表示，政府在融資與貸款的協助方面，將採取一站式服務，並簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢；100萬元以下的小額青創貸款，以表格申請取代計劃書，7天內完成審核，政府擔保的保證成數，最高可達100%，且前5年政府補助1.67%利息。

Kolas說，也將成立青年創業貸款部門專案，指定專責銀行（如中小企銀等），針對新創、微創、文創、農創等提供融資協助，提供青年貸款600億元。

在投資青創方面，Kolas表示，國發基金未來4年將匡列100億元，投資青年創業：投資最高可達2000萬元，提供300萬元以下貸款綠色通道（簡便審議）。

此外，她說，政府將設立在地青創基地（加速器），提供媒合市場、資金、技術、訓練等服務，並結合國際知名公司Facebook、Amazon、Google等設立電商行銷課程。（編輯：張良知）1081218