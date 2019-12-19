艋舺黑幫大哥恐嚇討債 藝人徐乃麟也受害

（中央社記者黃麗芸台北19日電）疑因投資債務糾紛，華西街幫楊姓大哥日前涉嫌指揮多名小弟到北市松山區一間超商強押陳姓男子未遂，刑事局獲報循線清查，發現藝人徐乃麟也遭恐嚇，13日將楊男等6嫌拘提到案送辦。

刑事局今天舉行「偵破艋舺黑幫大哥涉嫌圍事、恐嚇暴力討債等案」記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，今年7月接獲被害人陳姓男子報案指稱，59歲楊男指揮多名未成年少年持辣椒水和槍型物品，在松山區健康路一間超商欲將他強行押走未遂。

刑事局和台北市警察局松山、南港分局共組專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組持續蒐報此不法集團違法事證，擴大清查發現，陳男和一名曹姓女子及徐乃麟在中國大陸投資棋牌活動，疑有債務糾紛，曹女便委託楊男處理討債事務；另，徐乃麟於8月也接獲楊男電話恐嚇。

專案小組見時機成熟，於12月13日起陸續拘提楊男和曹女等6嫌到案，並分別在北市萬華區及新北市三重區查扣楊男手寫紙張、開山刀及手機等贓證物。

全案詢後依違反組織犯罪條例、傷害、妨害自由、恐嚇、恐嚇取財等罪嫌，移送北檢偵辦。

徐乃麟先前曾遭蔡姓男子、曹女指控假賣屋真詐財，徐乃麟提告加重誹謗，他10月初到北檢應訊時表示，對於不實的誹謗，他「每一個都告」。（編輯：張銘坤）1081219