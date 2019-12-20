5G競標第9天 暫得標金直逼490億元

（中央社記者潘姿羽台北20日電）行動寬頻業務5G首波數量競價作業今天進行第9天的競價，結束時暫時得標價合計新台幣489.81億元，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，預計下週由5家合格競價者繼續競逐。

5G第一波釋照從12月10日開跑，三個標的3.5GHz、28GHz、1800MHz，底價訂為300億元，NCC預計可達到440億元，19日進入競標的第8天終於達標，今天標金持續上攀，直逼490億元。

5G競標從12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計90回合。3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價476.42億元，其中13個單位頻寬以當前回合價（第90回合）的17.92億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升96.1%。

28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者在每回合提出的需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合，所有有權提出需求頻寬的競價者都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時，便宣告結束。（編輯：楊凱翔）1081220