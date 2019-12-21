洛杉磯的洛杉磯道奇 看似廢話隊名T恤有典故

美國職棒洛杉磯道奇隊20日推出一款名為「洛杉磯的洛杉磯道奇」T恤。當地媒體報導，這個隊名是當年道奇隊為了抗議安那罕天使改名為洛杉磯天使而出的商品。（取自大聯盟官網）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年12月21日

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國職棒洛杉磯道奇今天推出一款T恤，上頭寫著「洛杉磯的洛杉磯道奇」字眼，這個看起來多餘的贅述，跟同在南加州的洛杉磯天使有點關係。

美國職棒大聯盟有兩支隊伍都冠名洛杉磯，其中道奇隊主場位在洛杉磯市，天使主場則在洛杉磯市中心南方一小時車程的橘郡（Orange County）安那罕市。

安那罕（Anaheim）市議會今天可望通過一項決議，未來30年將洛杉磯天使隊的主場留在安那罕。巧合的在同一天，洛杉磯道奇官網提醒球迷，他們是洛杉磯的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers of Los Angeles）。

美國職棒洛杉磯天使隊雖然隊名有洛杉磯，但主場設在洛杉磯市中心南方一小時車程的安那罕（Anaheim），圖為球場大門。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月21日

球迷點開道奇官網的賽程表，右下角不起眼處可以看到「洛杉磯的洛杉磯道奇」字樣。另外在大聯盟的官方線上購物專區，也有寫著同樣字眼的藍色T恤限時販售。每件22.49美元（約新台幣684元）。

道奇這個動作，看似衝著天使隊而來，頗有嘲諷意味，但道奇這麼做有背後的原因，不完全是要挑起兩邊的對立。

「洛杉磯時報」報導，「洛杉磯的洛杉磯道奇」這個稱號，10多年前出現的時候，一開始確實帶有抗議的意味。

2005年，天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）做了一個決定，把球隊「安那罕天使」改名為「安那罕的洛杉磯天使」（Los Angeles Angels of Anaheim）。保留安那罕是為了遵守球場租約，把所在地城市名留在隊名裡。

當時，道奇隊老闆麥考特（Frank McCourt）向大聯盟主席塞里格（Bud Selig）抗議。但塞里格回應說：「天使改名不一定會有好處，而且他看不出這對道奇有什麼傷害。」

為了表達輕微的抗議，道奇隊當時註冊了「洛杉磯的洛杉磯道奇」這個商標，開始販賣相關商品。

洛杉磯時報指出，道奇隊現在悄悄販售這款T恤，目的不是故意要酸天使隊，而是為了符合美國的商標法律，因為註冊之後，如果不使用就會失效。

天使隊近年多以「洛杉磯天使」自稱。這支球隊自1961年以來隊名多次更迭，最初主場設在洛杉磯市，隊名叫「洛杉磯天使」，1966年主場搬到安那罕之後改叫「加州天使」。

1997年到2004年隊名叫「安那罕天使」，在2002年拿下隊史唯一的世界大賽冠軍。（編輯：馮昭）1081221