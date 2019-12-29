陳文成案史料出版 宋楚瑜函覆美國資料曝光

（中央社記者陳秉弘台北29日電）1981年國際矚目的陳文成案，至今真相未明，國史館今天發表陳文成案的史料彙編集一書，內容收錄當年國際社會要求中華民國國民政府告知陳案調查後續，及時任新聞局長宋楚瑜銜命函覆美國的史料。

陳文成1976年到美國留學，隨後在美國任教，長期關注台灣政治現況，參與海外人權組織活動，並曾捐款給「美麗島」雜誌。

他於1981年自美返台探親，警備總部於同年7月2日晚間將他帶回約談，隔天7月3日，陳文成卻被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁，這椿命案當時轟動海內外。

警總在事發後召開記者會，表示7月2日偵訊結束後即將陳文成送返回家；法醫調查結果指出陳文成為高處落下致死，但是自行跳下或被人推下，則難以認定。陳文成命案也就成為多年懸案。

國史館於2007年起即陸續出版「戰後台灣政治案件史料彙編」、「二二八事件檔案彙編」系列叢書，希望能還原歷史真相，並為轉型正義奠定資料基礎。

國史館今天又發表「戰後台灣政治案件－陳文成案、蔣海蓉案史料彙編」一書，其中「陳文成案史料彙編」共2冊，包含他生前最後一天在警備總司令部的偵訊筆錄，以及其他包括台灣、國外各單位針對陳文成案的偵查、調查報告、情蒐、請願和陳情資料。

在新書發表會上，國史館長陳儀深說，這次的彙編希望能讓陳文成案的疑點，能有更多方面的資料得以釐清。

陳儀深表示，包含這次公布的偵訊筆錄，以及包括當時陳文成在美國任職的學校卡內基大學所授權，由教授狄格魯（Morris H. DeGroot）與法醫病理學者魏契（Cyril H. Wecht）來台重新審視陳文成遺體後所做成的報告，陳儀深說，這些證據都指向陳文成案是他殺案件，排除是自殺的可能。

陳儀深接受中央社記者訪問時說，這次的彙編中，其實可以觀察到當年在美麗島事件後，國民政府當時在國際上如何處理陳文成案件造成的風波，包括因美國狄格魯對陳文成案的報告公布後，讓國際將矛頭指向國民黨要求了解陳案調查後續，時任新聞局長的宋楚瑜銜命回函於美國統計協會的報告資料。

陳儀深提到，書中史料也有助於釐清陳文成一案的疑點，包括在1981年7月2日被警總帶回偵訊後，至7月3日被發現陳屍台大校園期間的疑點；陳儀深指出，當時警總的說法表示，護送人員將陳文成送至陳宅2樓後，陳文成表示不需再送，但卻在護送人員離開後，陳文成前往友人鄧維祥家中聊天。

這是陳案至今仍然未解之謎，這次史料彙編中就收集當時有關的資料，包括鄧維祥在當年做出的證詞。

陳儀深說，「一個事件，所謂的真相（曝光），一直到和解，其實不是科學（理性）的，而是社會的溝通才是重要的，過去因為長期對立、不信任」。

他說，鄧維祥的證詞，就可能是被（警總）運作來證明陳文成沒有被刑求致死，所以他期待藉由更多的資料曝光，讓真相更明朗後，也能讓社會長期的對立有更好的溝通機會。（編輯：李亨山）1081229