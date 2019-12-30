副總統返抵國門 盼踏實外交獲得更多真誠朋友

副總統陳建仁（左2）率團出訪帛琉返國時表示，自己深知台灣外交處境十分艱辛，但幾次出訪，都看見台灣為友邦及國際社會所付出的貢獻，讓自己深受感動。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年12月30日

（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）副總統陳建仁結束「帛誼專案」之行今晚搭機返台，他表示台帛邦誼已經穩定邁入第20年，感念帛琉對台灣真切的情誼，相信「踏實外交」將可得到更多真誠的朋友。

陳副總統擔任總統蔡英文特使，28日中午搭機出訪帛琉共和國，除出席台帛建交20週年慶祝活動，並會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.），三天兩夜的帛誼專案圓滿完成任務，並在晚間返抵國門。

陳建仁表示，這是自己首次以副總統的身分到訪帛琉，印象深刻。台灣與帛琉同為南島民族，共享南島文化的語言也具備南島人樂天、熱情的性格。這次到訪不僅受到帛琉政要、傳統領袖的熱情接待，人民、好客溫暖也令自己印象深刻。

陳建仁指出，訪問團邀請由寶來國中及六龜高中校友所組成的尼布恩合唱團，為建交20週年活動擔任表演嘉賓，用南島音樂串起兩國友誼反應熱烈，相信兩國人民將繼續共譜更多的20週年。

陳建仁說，這次到訪也代表政府視察台灣技術團及台帛禽畜計畫的具體成果，農技團為因應帛琉人飲食習慣所產生的營養失調問題，今年開始推動為期4年的「園藝推廣計畫」。透過蔬果推廣輔導、種苗生產、堆肥製作推廣、營養宣導、家庭園圃及校園農場推廣，改善帛琉人民的健康狀況。

陳建仁表示，「台帛禽畜計畫」提供帛琉消費者更優質的肉品選擇，並輔導養豬戶，使他們能有更好的生計，為當地居民創造雙贏局面。以上兩個計畫都有效協助帛琉政府達到「營養均衡」及「糧食安全」兩大目標，使當地人民實際受惠。這就是蔡總統上任後推動「踏實外交」又一成功具體例證。

陳建仁指出，台帛邦誼已經穩定邁入第20年，回顧20年的旅程，除了感念帛琉對台灣真切的情誼，也要感謝曾經為兩國關係付出心力的所有外交人員、技術團員及旅外國人，有了他們的辛勞付出，才有今日的非凡成果。

陳建仁說，自己深知台灣外交處境十分艱辛，但幾次出訪，都看見台灣為友邦及國際社會所付出的貢獻，讓自己深受感動。

副總統表示：「相信踏實外交將使我國得到更多真誠的朋友，也希望國人能繼續支持我們的外交工作。」（編輯：林治平）1081230