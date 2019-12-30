帛琉總統：印太策略重要 台帛美日紐澳應續合作

（中央社記者葉素萍台北30日電）副總統陳建仁今天下午拜會帛琉總統雷蒙傑索，感謝帛琉一直以來在聯合國、世界衛生大會等國際組織為台灣執言；雷蒙傑索強調，印太策略對帛琉、台灣、美國、日本、紐澳等國家極為重要，應該繼續合作。

陳副總統出訪帛琉，他在當地時間30日下午（台北時間30日下午）偕同夫人拜會帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.），感謝帛琉一直以來在聯合國、世界衛生大會等國際組織為台灣執言，並衷心期盼帛琉能繼續是台灣在國際場域上最堅定的盟友，兩國共同在太平洋上同舟共濟，攜手前進。

陳副總統指出，在民間交流方面，中華航空台北直飛帛琉的航線自增班以後載客率明顯升高，今年台灣到訪帛琉的旅客較去年成長34%，未來希望更多的歐美及亞洲旅客透過這條航線來到帛琉。

陳副總統提及，帛琉即將主辦明年的「我們的海洋大會」，總統蔡英文上次來訪時，已表達台灣將全力支持修建主場館的工作。透過密切的溝通，相關的工程已經有所進展，他也預祝此次會議能夠順利成功，更加鞏固帛琉作為國際海洋保育先驅者的角色與地位。

雷蒙傑索總統則說，台灣旅客在帛琉很受歡迎，因為台灣旅客的教養很好，也願意消費，今年台灣來帛琉的旅客增加了34%。帛琉政府也很感謝台灣在醫療方面的協助，新光醫院和義大醫療體系都提供帛琉人民健康的生活。

雷蒙傑索提及，他的任期在明年即將屆滿，他希望蔡總統和駐帛大使能繼續提供帛琉相關的協助，促進兩邊的合作。明年帛琉即將舉辦「我們的海洋大會」，他特別感謝台灣政府在籌備工作上提供相關的協助，他也感謝台灣對帛琉基礎建設的協助。（編輯：鄭雪文）1081230