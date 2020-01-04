5G標金挑戰千億 電信業者嘆：不服輸產業就輸了

5G競標大戰暫得總標金達947.98億元，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達931.5億元；市場評估，5G競標下週再戰，將挑戰千億關卡。（資料照片）中央社記者江明晏攝 109年1月4日

（中央社記者江明晏台北4日電）5G標金如同「失速列車」般，衝往950億元大關，下週起向千億門檻邁進，電信高層分析兩大原因，並大嘆在「不能輸」的氛圍下，業者「相互綁架」拱上標金，卻把台灣整體電信產業的未來輸掉了。

5G第一波釋照去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

這場大戰180回合的5G競標戲碼，暫得總標金已達947.98億元，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達931.5億元，每單位的價格也成長至34.5億元。28GHz標金則維持不動，暫時得標金16.48億元，1800MHz仍無人出手。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，原先業者和官方都預估競標可望在2週內結束，但現在競標僵持不下，金額更遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡、電信業者大呼可怕，連NCC都在競標期間呼籲業者冷靜、理性。

5G競標會失速衝向高價，一位電信高層對中央社記者分析，第一原因是，台灣市場競爭太激烈，僅2300萬人口卻有5家電信業者；第二，有業者考慮到「共頻」問題，希望標到比別人兩家聯盟還多的數量，導致要競標比它市占率更高的頻譜數量，擠壓到其他業者空間，雖有一家小業者下修頻譜，但整體需求還是遠高於270MHz，因此競標僵持不下。

電信高層表示，競標要在下週落幕，勢必要有業者大幅調整需求頻寬，目前已大戰180回合，各家業者得標頻譜一直呈現「同樣的循環」在變化，而在「不能輸」、未來要「平起平坐」的氛圍下，業者「相互綁架」，把標金拱上去。

值得注意的是，台灣首次5G競標，3.5GHz每10MHz單位暫時得標金已來到34.5億元，如果除以各國人口數，台灣3.5GHz的取得價值，已刷新全球最高紀錄，且台灣目前還只是競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。

電信高層說明，第一次4G競標時，5家電信業者將標金炒到1186.5億元，第2次和第3次4G競標則較為理性；但5G是改朝換代，業者存在過多憧憬，導致整個產業「一起被綁架」，現在不服輸，未來產業苦果的局面，將是各家業者共同承擔。

另有電信業者表示，「別人都可以撐下來，我們怎可以輸人家？」5G競標本週還落不了幕，將在下週挑戰千億元門檻，未來5G投資回收的問題，已被各家擺在後頭，先解決5G競標的眼前關卡，之後才能想辦法賺回來。

業界人士評論，若電信三雄有心想藉由高標金，卡住亞太電信與台灣之星，恐怕這算盤怎麼打都「賠了夫人又折兵」，只有國庫會笑著坐收漁翁之利。

而5G競標還只是入場券門票，5G的建設費用會比4G高出許多，業者先前初估，一家電信業者5G一年的資本支出就預計新台幣100億元；一名資深電信產業分析師指出，5G建置成本較4G高不少，現在連標金也被墊高，無疑是雪上加霜，對業者未來發展5G會有更大影響。

業界人士預估，5G標金進一步衝高，未來可能會導致電信業者放慢5G基地台建設腳步、不願加碼補助4G用戶無痛升級方案，更不敢推出純5G的吃到飽方案，可能影響台灣5G品質與用戶成長速度。（編輯：楊玫寧）1090104