中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

中市政府撤銷中火2部機組燃煤許可證，台電董事長楊偉甫表示，若用電尖峰提前報到，供電3月後恐亮黃燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）中市政府撤銷中火2部機組燃煤許可證，台電董事長楊偉甫表示，若用電尖峰提前報到，供電3月後恐亮黃燈。台電已經提出行政救濟，台電高層也將於農曆年前與中市府會面。

展望今年目標，台電董事長楊偉甫今天表示，台商陸續回流、經濟持續成長，用電需求隨之增加，台電首要任務為穩定供電，將努力調度機組，降低供電風險，並以備轉容量率超過10%為目標。

不過，台中市政府已撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，楊偉甫說，台電已經依照法律提出行政救濟，但中火2部機組燃煤許可證遭撤，中火在夏季將比原計畫減少一部機組，影響備轉容量率約1.5%。

他強調，雖然台灣今年不會缺電，若天氣增溫、用電尖峰提前報到，備轉容量率在3月以後恐怕會介於6%至10%，亮起代表供電吃緊的黃燈。

台電發言人徐造華談及中火減少2部機組對供電影響，他說，若發生緊急狀況，將會影響電力調度彈性。舉例來說，機組以往不會在夏季用電尖峰安排大修，但因中火減少2部機組，台電必須審慎安排機組歲修，讓維修排程最佳化。像是天然氣機組在空污季發電，於夏季安排大修；其他機組則是利用假日、非用電尖峰運維。

然而，用電需求將隨著時序增加，楊偉甫表示，通霄超高壓345kV電源線將趕在夏季用電尖峰前上線，預計今年6月前完工，屆時將增加90萬瓩供電能力。

此外，台電也將陸續新增燃氣機組，楊偉甫表示，政府原先評估每部燃氣機組裝置容量為100萬瓩，不過，機組實際裝置容量多介於110萬瓩130萬瓩。

他說，雖然民營電廠（IPP）2招標案不如預期，不過，大潭8號、9號機組來看，每部機組達112萬瓩，較規劃共計多出24萬瓩；若多部機組供電能力高於預期，未來供電將更有餘裕。

台電評估110年、111年將為台商回流用電巔峰期，楊偉甫表示，台電會按部就班做好基礎設施，與經濟部能源局緊密合作。至於台商回流實際增加用電量，因各產業用電量不一，需滾動式檢討，現在無法評估。

徐造華也說，台電將依照電源規劃新建機組、建置電網，工業區廠房不會突然竄起，將密切觀察業者用電需求，以穩定供電為目標。（編輯：黃國倫）1090113