中火增燃氣機組過關 經部：10燃煤機組不再全開

環保署通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評案，經濟部次長曾文生21日出面秀數據說明，強調從去年開始就沒有10部燃煤機組全開狀況，「今後更不會有」。中央社記者張新偉攝 109年1月21日

（中央社記者廖禹揚台北21日電）環保署通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評案，但未汰除燃煤機組，引發中部縣市反彈；經濟部今天澄清，從去年開始就沒有10部燃煤機組全開狀況，「今後更不會有」。

環保署20日審查中火新建2部燃氣機組環評案，在經濟部同意新增備用機組啟動限制等加嚴條件下通過環評，未依中部縣市要求汰除4部老舊燃煤機組。台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌及南投縣長林明溱今天都對此結果表達不滿。

經濟部政務次長曾文生今天下午召開記者會，強調中火目前10部燃煤機組同時運轉天數從2017年起逐年下降，去年更達到0天，未來也不會有10部燃煤機組火力全開的狀況。

他說，在穩定供電同時為減少空污花了很多時間討論，但核心問題是「排放是否真的減少」，中火在2011年空汙排放量為4.5萬噸，到去年底已降到2萬3000噸，待燃氣機組上線後預估將降至8000多噸，低於2011年排放量的2成，也僅有現狀的1/3。

曾文生也提到，台電原就承諾轉為備用的燃煤機組，必須同時滿足非空污季、空品指數AQI小於100、備轉容量率低於8%等3大條件才能啟用，20日會中也同意委員提出的加嚴條件，包括備用機組全年運轉時數不超過240小時、5到10號機完成空污改善工程後污染物每小時排放濃度限制，以及中火未來燃煤及燃氣機組同時運轉不超過10部，且燃煤不超過8部等。

他說，委員在會中關心中火後續是否還會新增燃氣機組，台電公司為改善空品，承諾持續將老舊燃煤機組轉換為新燃氣機組，因此才訂出燃氣及燃煤機組同時運轉部數不超過10部的條件。曾文生強調，雖然4部燃煤機組轉為備用機組，仍有每年240個小時的運轉空間，但經濟部希望須動用備用機組的狀況不要發生。

媒體關心空污改善工程費用是否可能影響電價，曾文生表示，台電每年營收為6000多億元，中火既有機組完成空污防治設備改善費用約200多億元，逐年攤提至每度電費比例相當低，且要達到電業永續，必須做到友善環境，「這樣的支出是值得的」。（編輯：郭萍英）1090121