環保署撤中市府對中火處分 經濟部：尊重且支持

（中央社記者吳柏緯台北25日電）環保署今天撤銷台中市政府對台中電廠（中火）做出的三項處分，經濟部表示，尊重並支持環保署依法所做的處分，經濟部已要求台電，對台中電廠提出更嚴格的「自主減煤計畫」，並於今年10月空污季時開始實施。

經濟部強調，增氣減煤本是國家重要能源政策，經濟部會在確保供電穩定的基本前提下，呼應國人期待持續減煤。雖然中市府的違法要求無法執行，但經濟部會繼續要求台電減煤。

經濟部指出，部長沈榮津已指示，台電公司要以更大力道執行中火減煤，今年10月進入空污季後，最多運轉機組數從目前的8部降為7部，且總發電量不得超過6部機組滿載發電量。

經濟部指出，政府推動中火減煤不僅有決心，也已經有成績。從106年底開始，台電在空污預警時配合降載減排，去年5月以來供電趨於穩定，台電進一步擴大降載，去年9月更實施環保停機制度。整體來說，中火整體用煤量已經大減500萬噸。

經濟部說明，隨著近年新燃氣機組陸續加入供電行列，今年5月通霄電廠345kV出口線路工程將正式完成，可再增加近100萬瓩供電能力，挹注整體供電穩定度，確保夏季尖峰用電無虞。雖然台中電廠目前已實施「非空污季最多運轉9部、空污季運轉8部機組」，但為友善環境，經濟部已要求台電加強規劃機組調度排程，今年要更進一步自主減煤。

經濟部表示，對於台中市政府環保局去年底針對台中電廠祭出的三項開罰處分，由於「不符依法行政原則」，因此深感遺憾。不過經濟部也強調，法律爭議會過去，減煤努力會繼續，將持續要求台電公司短期執行降載減排，中期儘速完成環保改善工程，長期推動新建燃氣機組，以兼顧穩定供電及友善環境。（編輯：林興盟）1090225