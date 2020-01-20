台電：中火燃煤機組陸續轉備用 符合3前提才運轉

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）環保署今天通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評，台電表示，4部燃煤機組將陸續轉為備用，台電承諾不會在空污季期間運轉，空品AQI低於100以及備轉容量率需低於8%才會運轉。

行政院環保署今天審查台中發電廠新建2部燃氣機組環評案，歷經近5小時才通過環評。台電晚間發布新聞稿表示，將依照環評承諾執行計畫，未來台中電廠新增2部燃氣機組後，4部燃煤機組將陸續轉為備用，增氣減煤符合國人普遍期待，也是兼顧穩定供電及空氣品質的務實作法。

台電預估，未來2部燃氣機組上線、4部燃煤轉備用後，中火將會有2部燃氣機組以及6部燃煤機組運轉，加上環保改善作為，污染物排放將可減少64%至72%。

台電進一步指出，4部燃煤機組轉備用後，必須同時滿足3條件才能啟用。第一，不能在空污季期間使用，第二，空品AQI須要小於100，第三，備轉容量率需低於8%。除了上述條件，經濟部在環評會中新增承諾，包含限制啟動機組數超過6部時數，每年不大於240小時，且台中發電廠最多同時運轉的燃煤及燃氣機組不大於10部。

台電強調，燃煤機組扮演「救火隊」關鍵角色，當其他機組發生故障等突發狀況，或天災影響導致備轉容量率偏低時，才會動用備用機組，且最多只會啟動2部。

台電指出，目前中火的燃煤機組尚未到達除役年限，基於供電穩定，既有機組不宜提前除役；台電也將持續改善燃煤機組空污防制設備改善，目前燃煤機組的排放量均符合甚至低於中央與地方標準，加上中火未來朝增氣減煤方向邁進。

外界關心新建燃氣機組是否影響中火周遭海域生態，台電指出，除了既有的環境監測計畫，依照環評承諾針對中火周遭海域進行生態及水質監測，也會配合中央跨部會單位進行相關海域評估調查，遵循相關保育措施。（編輯：趙蔚蘭）1090120