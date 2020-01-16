頂尖選手選用厚底跑鞋 傳國際田總有意禁穿

（中央社東京16日綜合外電報導）今年日本「箱根驛傳」逾8成大學生跑者都穿著同款「厚底」跑鞋，引發關注。這款鞋同樣廣受世界頂尖跑者選用，目前傳出國際田徑總會有意禁止選手穿著。

日本讀賣新聞報導，這款鞋之所以引發爭議，主要是在鞋底加入碳纖維板，能增加跑步時的回彈力，讓部分跑者覺得「造成不公平利益」，要求國際田徑總會調查。

日媒Sponichi Annex引用英國媒體報導，國際田徑總會有意禁止選手穿著知名球鞋廠商的「厚底」跑鞋，但因為不光是全球，連日本頂尖跑者都穿著這款跑鞋，面對東奧即將登場，根據宣布禁穿的時間點，必然會造成混亂。

對東京奧運男女馬拉松及競走項目移師到北海道札幌舉行而感到為難的跑者來說，禁穿特定鞋款可能將成另一項頭疼的問題。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，由國際田徑總會專家參與的委員會進行檢證，將新設一項限制鞋底厚度的規則。現在相當受到歡迎的鞋款將被禁止用在最高水準的賽事。

根據限制鞋底厚底的這個方向，肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）及日本長跑選手大迫傑等許多日本頂尖跑者所穿的鞋子，都將成為限制對象。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，國際田徑總會從去年秋天成立調查小組，接下來幾個月內會做成報告；英國「泰晤士報」（The Times）報導，預料國際田徑總會不會撤銷選手穿著這款鞋已締造的紀錄。

基普柯吉曾在去年10月舉行的非正式賽事上，跑出人類有史以來最快的馬拉松紀錄，時間是1小時59分40秒，他對限制厚底鞋一事認為，穿厚底鞋是公平的，運動應採用進步技術，沒有必要強化規範。

大迫傑在推特上表示，應該很多人對有關這款鞋的報導感到疲勞，禁或不禁都好，希望能快點做出決定，「我們選手只是盡其所能活用所擁有的事物盡情奔跑，就只是這樣」。

國際田徑總會目前雖然沒有限制跑鞋鞋底厚度，但有規定「必須讓所有人都能合理使用，不能給予跑者不當優勢」，而這雙可能被限制的知名鞋款跑鞋一雙要價約3萬日圓，售價過高是否牴觸上述規定成為焦點。

日本跑者設樂悠太曾穿這款鞋在2018年2月舉行的東京馬拉松，刷新16年來的日本紀錄；同年10月大迫傑也穿同款鞋再刷新日本男子跑者紀錄。

去年9月舉行的東京奧運馬拉松選手選拔賽，最後代表日本出賽的4位跑者，有3人就是穿這雙鞋；今年落幕的第96屆「箱根驛傳」（日本道路接力賽），更有逾8成大學生跑者穿這款鞋，並在總數10個區間刷新7個區間最快紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090116