與網紅聊女權寵物 蔡總統：台灣重能力不看性別[影]

總統蔡英文（右）近期接受網路紅人塔米爾專訪，兩人以英語對談。（圖取自facebook.com/dearalyne）

（中央社台北17日電）總統蔡英文近期接受網路紅人塔米爾專訪，談到台灣作為移民社會，看待女性從政，注重能力、不看性別，對人權議題抱有同理心，也聊起自己很享受與寵物相處的時間，因為牠們不頂嘴。

曾於去年獲選入住總統府體驗的塔米爾（Alyne Tamir）於1月11日在臉書粉絲專頁Dear Alyne發布全長11分37秒的「身為女性…如何擔任總統？」影片，她在片中專訪蔡總統。塔米爾的粉絲專頁有148萬人追蹤。

兩人以英語對談，影片開頭就出現中華民國國旗。

身穿鵝黃旗袍的塔米爾詢問，許多女性感受到結婚、生子的社會壓力，蔡總統如何化解、又會給予其他人什麼建議？

蔡總統說，重要的是女性如何看待自己，不用在意自己的性別，台灣社會已發展到注重能力和競爭力、而非性別的程度。

她表示，「在台灣，大家不認為女性不適合從政，這是好事」，事實上，選民投票時，還會偏向女性，這可能是台灣的特性，因為台灣是移民社會，也是多元文化社會，在原住民社會中，女性也是可以當頭目的。

塔米爾再問，蔡總統如何在攻訐及諸多負能量中保持動力？蔡總統表示，「是信心」，她從過去的協商談判經驗中學到，眼前的艱難議題一定有解決方案，只是需要耐心和信心，主要是必須走出去、與人交流。

她說，要建立這種信心，必須嘗過幾次失敗滋味，重點是失敗後仍不放棄。

塔米爾還詢問蔡總統如何兼顧工作與生活。蔡總統說，她總是很忙，但一定會留一點時間給自己，體會自在的感覺，回想當天或前一天發生的事，想想有哪些美好時刻。

她說，她會累積這些美好的感覺，想到她服務的人民是否也有同樣的感覺、有空間和機會體驗快樂的時刻，這是政治人物必須要有的服務目標；她還補充「做這件事的時候，身邊有寵物會很美好」。

塔米爾問，同性婚姻在台灣法制化，台灣為何如此獨樹一格地走在前端，蔡總統又如何扛住反對壓力？

蔡總統表示，在台灣這個移民社會中，人們更能適應新事物、更願意探索，也更易於接受進步價值觀，而且台灣經歷過威權時代、為了爭取自由民主而奮鬥，所以很尊重人權，人們對同性婚姻、性別等人權議題很有同理心，因此即使有人強烈反對，也能坐下來協商，尋求多數人民能接受的解決方案。

最後，塔米爾提了一個相對輕鬆的問題：蔡總統從自己養的2隻貓、3隻狗身上學到什麼？寵物在她的生活中扮演什麼角色？

蔡總統笑說，「我很享受與寵物相處的時間，因為牠們不會頂嘴、不會跟妳爭論」，而在她政治生涯的工作中，反駁和爭論很常見。

她表示，從寵物身上，她學到動物也有感情和情緒，人必須加倍留心觀察牠們，因為動物不會用語言表達，而且對寵物來說，飼主就是全世界，所以與牠們互動必須更加細心，因為牠們非常敏感。（譯者：曾依璇/核稿：王思捷、林憬屏）1090117