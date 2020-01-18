賴清德：協助總統推動國政 默契沒有問題

副總統當選人賴清德（左）表示，未來會好好扮演協助總統蔡英文（右）推動國政的角色，總統有需要協助的地方，一定會義不容辭。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、郭建伸台北18日電）副總統當選人賴清德表示，未來會好好扮演協助總統蔡英文推動國政的角色，總統有需要協助的地方，一定會義不容辭。他也說，兩人彼此默契沒有問題，為了國家，可以很好地合作。

蔡總統與前行政院長賴清德搭檔參選，以超過817萬票勝選，創下1996年總統直選以來的最高票紀錄。賴清德選後接受民視「新聞觀測站」專訪，節目今晚播出；這是蔡賴配勝選後，賴清德的首次電視專訪。

主持人問及未來如何扮演副總統的角色，賴清德表示，「做什麼要像什麼」，憲法規定副總統是備位元首，未來他會好好扮演協助蔡總統推動國政的角色；總統領導國家，有需要協助的地方，他一定義不容辭。

對於蔡賴兩人之間是否有默契，賴清德表示，過去蔡總統提名他擔任行政院長，接著邀請他搭檔參選，他都是尊重蔡總統領導、接受總統指示。未來他擔任副總統，兩人彼此默契沒有問題，為了國家，可以很好地合作，給年輕人更好的未來。

這次大選，除了蔡賴配勝選，在國會方面，民進黨也獲得61席、維持單獨過半，國民黨獲38席；台灣民眾黨在不分區立委獲得5席，成為國會第三大黨。

談及國會新生態，賴清德說，國民黨不分區名單納入深藍的候選人，壓縮親民黨、新黨的空間，也把淺藍、甚至中間的空間讓給民眾黨。而民進黨取得過半席次，未來要落實蔡總統的各項政見應該會相對順利，但更重要的是，民進黨要珍惜民眾心意，一定要好好做。

至於未來要推動的優先法案，賴清德表示，這要由蔡總統、行政院長、立院黨團共同決定，不過，以他的經驗來看，相信新政府、新國會還是會以拚經濟為優先，包括持續改善台灣投資環境。

另外，他說，蔡總統多次提到，這場選舉是為了年輕人所打，要給年輕人更好的國家，未來一定要重視解決年輕人的食衣住行等問題。居住正義、世代正義、照顧弱勢，以及氣候變遷、美中貿易衝突、台灣加入區域經濟整合等也是重點議題。

對於蔡賴兩人從初選競爭到搭檔參選，賴清德說，他接受蔡總統邀請而擔任副手，是因為「台灣要贏」，希望他的加入，可以幫助蔡總統勝選、民進黨立委過半，也可以讓國民黨檢討兩岸政策、不要再抱著九二共識不放。他強調，一個中國原則的九二共識就是要走向一國兩制，在中國國家主席習近平去年初發表習五點後，一定要清楚認知，「這條路走不通」。

而初選競爭是否傷及蔡賴的關係？賴清德說，「我們都是有經驗的政治人物」，以結果來看，「是好的」。

此外，被問及黨內中生代哪些會浮上檯面，賴清德認為，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等第二任縣市首長表現傑出，未來勢必會扛起更多責任；如果總統請他們來幫忙，社會也不會意外。

賴清德說，未來包括潘孟安、林智堅、鄭文燦、林右昌若進入內閣，國人都樂觀其成。民進黨培養人才是優先考慮人才，而非派系考量。（編輯：張均懋）1090118