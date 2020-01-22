台商回流 台經院上修今年經濟成長率至2.67%

美中貿易戰降溫，但台商回流動能持續，刺激內需，帶動經濟活絡，台經院22日上修台灣2020年經濟成長率至2.67%。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北22日電）雖然美中貿易戰降溫，但台商回流動能持續，刺激內需，帶動經濟活絡，台經院今天上修台灣今年經濟成長率至2.67%，較去年11月預測數字上升0.22個百分點。

去年全球陷入美中貿易戰的「重感冒」，全球經濟普遍表現不佳，連帶造成去年許多國際金融機構在預測今年的經濟成長率時，都採取下修。不過，台灣經濟研究院去年底即看好台灣今年的經濟成長率，預測數字為2.45%，今天進一步上修至2.67%，增加0.22個百分點。

台經院今天上午發布12月景氣動向調查，台經院院長張建一與台經院景氣預測中心主任孫明德等人出席，說明去年12月的景氣情形，並公布今年最新的經濟成長率預測。

張建一受訪時指出，一直以來，台經院對於今年景氣都是抱持樂觀態度，而且預測數字僅次於主計總處，比其他的友好智庫、中經院與中研院，都要來得高。

張建一表示，未來3年，台灣會有不一樣變化。以投資比重而言，2016年台灣的投資比重20%，到2019年時已上升到23.7%，今年有機會24%到25%。最近幾季台灣經濟成長率相對亞洲四小龍而言是比較高，但投資比重還是偏低，不過，只要台商回台投資、前瞻基礎建設、5加2計畫等增加內需的計畫繼續做，台灣經濟成長率會越來越高，國民所得有機會提高，未來3年會讓大家刮目相看。

對於台商回流的動能，張建一持樂觀態度表示，台商回台投資不是一時的衝動，而是經過全盤考量，除非本來就是要就近提供中國內需，否則不管美中貿易戰未來是否惡化，供應鏈移轉的變動性將會持續。目前台灣持續推動高階製造中心，回台台商都會參與這些高階製造，對台灣產業會帶來一些翻轉。（編輯：郭萍英）1090122