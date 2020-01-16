國發會經濟展望報告出爐 台灣景氣持續溫和成長

（中央社記者吳柏緯台北16日電）國發會今指出，國內外經濟機構陸續上修2020年台灣經濟成長率預測，介於2.23%到2.72%之間，可見台灣景氣持續呈現溫和成長。

國家發展委員會於今天提出2020年經濟展望報告，內容指出，雖然面臨國際經濟動能趨緩，但台灣仍維持相當的經濟發展力道，近期國內外經濟機構陸續上修2020年的台灣經濟成長率預測，介於2.23%到2.72%間，可知台灣景氣持續呈現溫和成長。

國發會主委陳美伶指出，去年以來全球經濟成長雖放緩，但台灣內需表現相對亮眼，除了吸引具智慧化元素的台商回台投資，包括Google、微軟等國際大廠紛紛於台灣設立研發或創新中心，可帶動國內智慧製造及創新能量，並提升產業附加價值，另一方面，離岸風電及5G布建等相關投資的陸續進行，也將激勵民間投資。

陳美伶也提到，透過新修正的產創條例、公司法及優化新創事業投資環境行動方案、加速投資台灣三大方案等，都有助於刺激投資，調整台灣產業體質。

中央銀行總裁楊金龍也提到，根據主計總處預估，今年民間投資、公共投資、政府消費對經濟成長率貢獻達1.37個百分點，為確保經濟成長的關鍵，特別是公共投資的落實執行相當重要。

陳美伶指出，去年已簽約促參投資金額約為新台幣1332億元，未來將持續加強推動，而今年公共建設預算規模大幅增加，政府也將致力提高公共建設執行力道。

財政部長蘇建榮指出，政府推動「境外資金匯回管理運用及課稅條例」與提升國內民間投資產生相輔相成效果，近期許多台商匯回資金後，已有實際投入國內投資，均有益提振經濟動能。

行政院主計總處主計長朱澤民則表示，由於民間消費占名目GDP比重達5成5左右，消費動能是維持經濟成長的關鍵。政府陸續提出減輕民眾負擔的相關措施，有助於提升國人消費能力。

至於全球經濟，國發會的報告也指出，美中已於今年1月15日簽署第一階段經濟貿易協定，就智慧財產權、技術移轉、農產品貿易、金融服務、總體經濟政策與匯率的透明度、擴大貿易、雙邊評估與爭端解決等達成共識，有助緩和美中貿易緊張情勢，但貿易衝突朝向長期化發展，恐持續干擾全球經濟成長前景。

蘇建榮提醒，轉單效益及台商回台擴增國內產能，將有助提升台灣出口能量，但美中貿易紛爭對出口的影響仍不容忽視。陳美伶也提到，美中貿易爭端近期略為緩和，但加徵關稅與美中科技角力仍然持續，由於科技戰的部分將對我國出口產生較大影響，政府仍應持續關注。

此外，今年適逢美國總統大選、英國與歐盟未來經貿關係，以及地緣衝突、金融風險等，均增添全球經濟的不確定性，進而影響台灣出口動能。國發會表示，除將持續密切關注，也將掌握美中貿易紛爭的契機，積極吸引高階製造產業鏈回台，強化研發創新、應用及服務，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心，促進經濟繁榮永續。（編輯：黃國倫）1090116