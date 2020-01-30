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武漢肺炎新增第9例確診 屬家庭群聚感染
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

關心滯留武漢國人 總統盼將人接回

最新更新：2020/01/30 17:05
總統蔡英文30日表示，非常關心滯留武漢的國人，希望將國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者及到武漢出差、短期旅遊的人。中央社記者吳家昇攝　109年1月30日
總統蔡英文30日表示，非常關心滯留武漢的國人，希望將國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者及到武漢出差、短期旅遊的人。中央社記者吳家昇攝　109年1月30日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北30日電）總統蔡英文今天表示，非常關心滯留武漢的國人，希望將國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者及到武漢出差、短期旅遊的人，政府會做好充分的準備。若能順利將人接回，絕對會做好防疫優先、相關安置與隔離的工作。

防疫資訊

總統蔡英文上午11時召集國安高層會議討論中國武漢肺炎疫情的掌握以及防治工作，也進一步針對疫情對台灣經濟可能造成的衝擊預擬因應作為，開會至下午2時許結束，下午3時40分總統偕同副總統陳建仁在敞廳發表談話並回答記者提問。

總統首先感謝第一線防疫同仁，她說，春節7天本來是家庭團聚時刻，很多同仁因防疫而沒有假期，甚至沒有休息，24小時值班密切監控疫情，守護國民健康，在大家不眠不休通力合作之下，疫情目前「控制得宜」，有7個境外移入、1個居家感染，還沒有社區感染，這是大家通力合作的成果。

總統特別提到，非常關心滯留武漢的國人，希望他們能夠得到妥善的照顧，總統說，我們透過海基會與台商組織持續保持聯絡，並且提供生活與醫藥上的協助，我們仍會透過各種管道與對方溝通，希望將國人接回，尤其是老人、小孩、慢性病患者以及到武漢出差、短期旅遊的人，政府會做好充分的準備。

總統說，如果能夠順利將人接回，絕對會做好防疫優先、做好相關安置與隔離的工作，防疫視同作戰，政府會確保國內防疫與醫療資源的充足，全力做好防疫工作；同時，基於人道考量，對於中國受到武漢肺炎疫情衝擊的民眾表達關切與慰問之意，在行有餘力之處，我們願意提供必要的協助。（編輯：蘇志宗）1090130

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