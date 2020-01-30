武漢肺炎防疫加強物資控管 總統：口罩將統一徵購調控

武漢肺炎疫情延燒，總統蔡英文（右）30日表示，國人所關心的口罩已逐步恢復生產，政府相關部門會統一徵購、調控及統一售價，並追蹤口罩產量與存量，確保國內供需無虞，且會嚴格查緝囤積與哄抬等問題。左為副總統陳建仁。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日

（中央社台北30日電）總統蔡英文今天表示，武漢肺炎疫情將加強防疫物資控管，國人關心的口罩，年假後逐步恢復生產，每天可生產420萬片，政府相關部門會統一徵購、調控、統一售價，並追蹤口罩產量與存量，確保國內供需無虞。

蔡總統下午在副總統陳建仁陪同下舉行敞廳談話。她提到武漢肺炎相關防疫工作時，特別向防疫第一線的同仁說聲，辛苦了。

總統說，加強防疫物資控管部分，國人關心的口罩，年假後已經逐步恢復生產，每天可生產420萬片，政府相關部門會統一徵購、統一調控、統一售價的措施，並追蹤口罩產量與存量，確保國內供需無虞，且會嚴格查緝囤積與哄抬等問題。

針對疫情對經濟造成的衝擊，蔡總統則指示相關部門因應，包括穩定股匯市、減少短期心理因素衝擊、輔導企業做好防疫、對受衝擊的產業進行紓困等。（編輯：紀淑芳）1090130

農曆新年假期結束，受武漢肺炎疫情的影響，30日上班日台北街頭都是戴口罩的民眾。中央社記者王飛華攝 109年1月30日