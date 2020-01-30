蘇貞昌4指示全面防堵武漢肺炎 隱匿病史從重處罰

（中央社記者顧荃台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌今天在院會中做出4點指示，強調防疫視同作戰，為落實感染控制，針對蓄意隱匿病史、接觸史、旅遊史以致產生防疫漏洞者，一律從重處罰。

衛生福利部上午在行政院會報告「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」。

蘇貞昌在會中針對防疫作出4點指示，一是物資整備， 「防疫視同作戰」不是喊喊而已，目前國內疫情尚未擴散，就要先全力提升防疫戰備物資，例如過年前已宣布醫療用口罩停止出口、全力增產，也請相關部會全力做好促請增產、防止囤積、漲價等管制作為。

第二是組織動員，蘇貞昌表示，中央及地方應同時成立流行疫情緊急應變中心，除了中央召開跨部會、地方召開跨局處的防疫會報外，各部會還要針對自己所屬體系、各地方政府也要就所轄各鄉鎮市區長召開防疫會議，一定要整合各單位力量，全體總動員來應戰。

第三是標準作業，蘇貞昌說，各個縣市只要出現一個確診病例，就要立即進行溯源性的社區疫情調查，找出可能的感染源，衛福部要建立跨越行政轄區病歷調閱機制，以方便各縣市進行疫情調查，迅速查證病史。另外，從SARS的經驗知道，「防止院內感染」是第一要務，請衛福部務必督導各醫療院所做好感染控制。

他指出，為落實感染控制，針對蓄意隱匿病史、接觸史、旅遊史致生防疫漏洞者，以及無故不遵守居家隔離者，一律從重處罰。

第四是綿密防疫網，包括交通防疫，蘇貞昌強調，針對航空、台鐵、高鐵等大眾運輸，加強宣導並視實際需要執行相關消毒及配載口罩、量體溫等防疫措施；校園防疫方面，請教育部擬妥「校園疫情通報作業準則」；弱勢族群防疫上，要主動對獨居失能老人、遊民、外籍勞工等族群加強防疫工作；公共場所防疫方面，若疫情持續擴大，針對民眾接觸頻繁且密閉的公共營業場所，如百貨公司、電影院等相關人員進行防疫宣導，必要時實施防疫稽查。

蘇貞昌指出，春假期間中國武漢肺炎疫情以迅雷不及掩耳的速度急遽升高，衛福部及相關機關幾乎都放棄休假，每天進行各項疫情監控、因應，並對外宣布各項防疫資源整備情形及最新的防疫作為，對於年假期間各防疫機關人員的堅守崗位，他表示肯定與感謝。

蘇貞昌說，台灣不僅因為跟中國地緣位置接近，特別是兩岸間人民往來密切，疫情威脅特別嚴重，沒有任何理由可以鬆懈。

他表示，從SARS防疫經驗中已學到，即使關口嚴密檢疫把關，也無法全然杜絕新型肺炎病毒的入侵，因為有12到14天潛伏期，所以從現在開始，就必須進入全民防疫；病毒不會區分行政區域及國度疆界，需要全國步調一致對抗，請各部會及各地方政府首長做好面對「防疫視同作戰」的中長期準備。

他說，各部會與地方政府，都應掌握「管理」與「管制」這兩個重要概念，「管理」包含有空間、活動，各部會所管轄的場域、載具，比如醫院、學校、營區、娛樂場所、補習班等，以及即將到來的活動，開學、考試等，都要預先設想、研判，並隨時依據疫情發展，做好相對應的防疫措施。

他表示，在管制方面，就是物資與人員，特別是與民眾最切身的口罩、醫療用品，一定要做好調配，讓民眾有信心也安心。人員出入境的掌握，居家管理措施，怎麼樣做到最有效率又精確，以及假訊息的防制，如何在第一時間遏止，予以嚴辦，都請各有關部會拿出辦法，一定要做到最好。（編輯：林淑媛）1090130