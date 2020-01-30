武漢肺炎衝擊經濟 蔡總統指示政院規劃特別預算

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北30日電）因應中國武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，總統蔡英文今天指示8項因應措施，包括，對受到衝擊的產業進行紓困、穩定股匯市、請行政院視疫情變化與需要，研判特別法與特別預算的必要性，預為規劃，以備不時之需。

總統蔡英文上午11時召集國安高層會議討論中國武漢肺炎疫情的掌握以及防治工作，也進一步針對疫情對台灣經濟可能造成的衝擊預擬因應作為，開會時間從上午到下午2時許結束，下午3時40分蔡總統偕同副總統陳建仁在總統府敞廳發表談話並回答記者提問。

蔡總統要求各單位持續落實人流管理。她說，2月仍是疫情的高度警戒期，具有中國旅遊史的旅客會持續嚴格監控，在入境時強化數據申報，密切追蹤，具有湖北旅遊史的旅客更要落實居家隔離14天，防堵疫情可能出現破口。

她說，加強防疫物資的控管，特別是大家最近關心的口罩，年假後國內口罩逐步恢復生產，可提升到每天420萬片，供應量可望逐步回復正常，政府相關部門會以統一徵購、統一調控、統一售價的措施，追蹤口罩產量與存量，確保國內供應無虞，請國人不要恐慌搶購口罩，政府也嚴格查緝囤積與哄抬物價的情況。

蔡總統指出，正確防疫資訊的提供是接下來工作重點，她要求防疫指揮中心訂定防疫行為指引，而且有效宣導，讓國人了解，包括自我健康管理如何進行以及各種不同工作場所防疫作為，讓國人能夠正常生活、謹慎防疫。

她請相關部門研議比照當年抗SARS的作法，在疫情有需要時徵用商業頻道特定時段，提供全體國人最正確的防疫訊息，她再次提醒國人不要傳遞未經過確認、證實的錯假訊息；中央地方腳步齊一，落實防疫工作，希望地方政府能積極配合中央防疫工作，目前中央與地方防疫系統協調要再強化，她已請行政院召開各縣市防疫指揮官聯繫會議，把全國防疫工作腳步齊一。

至於疫情對經濟造成的衝擊，蔡總統也指示相關部門採取相關因應措施，一、穩定股匯市，減少短期心理因素的衝擊；二、輔導企業做好防疫，使生產能量與銷售通路不受影響；三、對受到衝擊產業進行紓困，尤其是交通、運輸、觀光、旅遊、休閒產業，同時協助他們進行轉型升級；四、接待陸客旅遊團的旅遊業者，因為配合政府協調提早讓旅行團離境，請交通部觀光局研議補助部分的損失。

五、對於受到疫情與網路交易雙重衝擊的賣場、百貨及零售業者研議提出支持的措施；六、落實國內的投資，尤其是公共部門的投資要加速，私部門的投資也不能夠放緩。

七、請經濟部提醒並協助產業提早做好產線與國際供需市場的調整，降低疫情帶來的衝擊，同時落實台商回台，把握轉單的機會，化危機為轉機；八、請行政院視疫情的變化與需要，研判特別法與特別預算的必要性，預為規劃，以備不時之需。（編輯：謝佳珍）1090130