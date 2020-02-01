武漢肺炎衝擊 美股大跌603點5個多月來最糟

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）武漢肺炎疫情蔓延，全球經濟前景蒙上陰影。美股今天再度不支倒地，道瓊指數終場大跌603點，創5個多月來最糟單日表現，年初以來漲幅回吐，月線連4紅漲勢戛然而止。

世界衛生組織（WHO）昨天將源自中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），美國國務院隨即將赴中國旅遊警示提升到最高的第4級，全美3大航空公司已停飛往返中國的班機。

隨著全球各地確診病例增加，新型冠狀病毒疫情未見緩和，投資人愈來愈擔心經濟所受衝擊。美股本週揮別近幾個月來的平靜格局，震盪加劇，道瓊工業指數27日重挫453點，創去年10月初以來最大跌幅。

美股今天開低走低，尾盤賣壓加重，道瓊指數終場大跌603.41點，跌幅2.09%，收在28256.03點。標準普爾500指數下挫58.14點，跌幅1.77%，收在3225.52點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫148點，跌幅1.59%，收在9150.94點。

道瓊指數出現去年8月以來最大跌點，標普500指數則締造去年10月以來最糟表現。兩大指數月線翻黑，月線連4紅漲勢止步；那斯達克指數1月累計上漲近2%，月線連5紅。

觀光與航運股走勢持續受武漢肺炎疫情拖累。澳門博弈業巨擘拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）股價下挫1.3%，聯合航空控股（United Airlines Holdings）與美國航空集團（American Airlines）跌幅都超過3%。

科技股也表現低迷，標普500指數中的資訊科技（IT）類股整體跌幅達2.7%。對中國曝險極深的蘋果公司（Apple）股價大跌4.4%，創去年8月以來最糟表現，對道瓊指數形成一大拖累。

費城半導體指數大跌3.5%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達3.3%。

大盤一片慘綠中也有個股繳出亮麗表現。在消費旺季業績創紀錄激勵下，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）股價飆漲7.4%，收在歷史高點2008.72美元，盤中市值一度突破1兆美元大關。

國際商業機器公司（IBM）宣布執行長羅睿蘭（Ginni Rometty）將交棒後，股價勁揚5.1%。羅睿蘭在任8年期間，許多科技同業股價狂飆，IBM股價卻下跌24%，是當前市值逾1000億美元的美國科技公司中唯一身價縮水的廠商。

武漢肺炎疫情衝擊全球金融市場前，美股走勢隨美中貿易戰出現緩和跡象而趨於平靜，標普500指數一度連70個交易日漲跌幅都未達1%，為1969年以來最長紀錄之一。本週盤勢驟變，標普500指數近5個交易日有3天漲跌幅超過1%。

1月有眾多事件影響美股走勢。美國月初狙殺伊朗高階將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），中東情勢緊繃；美中月中簽署首階段貿易協議，貿易戰開打18個月後再告緩和；1月下旬，武漢肺炎疫情迅速蔓延，成為衝擊投資人信心的「黑天鵝」。

國際貨幣基金（IMF）上週將今年全球經濟成長預測下修至3.3%，如今武漢肺炎除衝擊中國經濟外，製造活動放緩效應也可能波及其他跨國企業，全球經濟情勢雪上加霜。

財經媒體CNBC報導，美股可能在2月面臨更多考驗。根據股票交易者年鑑（Stock Trader's Almanac），標普500指數2月平均漲幅僅0.1%；美國總統大選走向可能牽動投資人情緒，武漢肺炎引發的恐慌氣氛短期內也恐難消散。（編輯：高照芬）1090201