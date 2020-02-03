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陸股補跌衝擊台股匯市 台幣貶至近2個月新低

最新更新：2020/02/03 19:47
中國股市3日開盤慘跌，台灣也受到波及，新台幣兌美元一路走貶，收盤30.332元，貶8.2分。（中央社檔案照片）
中國股市3日開盤慘跌，台灣也受到波及，新台幣兌美元一路走貶，收盤30.332元，貶8.2分。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北3日電）中國股市今天開盤慘跌，台灣也受到波及，再次上演股匯雙殺戲碼，台股指數一度重挫逾350點，新台幣兌美元也一路走貶，收盤30.332元，貶8.2分，跌至近2個月低位，台北及元太外匯市場總成交金額為20.48億美元。

武漢肺炎持續延燒，重創市場信心，繼美股道瓊指數上週五大跌逾600點，中國股市今天開盤也展開一次性補跌，重挫逾8%。

台北股匯市持續籠罩在武漢肺炎以及國際股市震盪的陰霾之下，台股今天開低收黑，收盤跌140.18點，為11354.92點；新台幣兌美元開盤價為30.350元，早盤貶勢持續擴大，最低來到30.365元，午後逐漸拉回，最高為30.262元，終場以30.332元作收，貶值8.2分，貶福0.27%。

外匯交易員表示，早上中國股匯市雙雙重挫，拖累台股與新台幣走低，加上外資偏匯出，新台幣上午一度貶破1角，不過，午後外資匯出力道減弱，甚至轉為買超台股，新台幣貶勢隨之收斂。

三大法人今天買超台股4.44億元，其中，外資及陸資買超12.15億元。儘管外資轉買超，外匯交易員認為，還不能就此判定已止跌，畢竟這波消息面源自武漢疫情升溫，目前沒看到疫情獲得有效控制，避險情緒不會馬上消散，預估近日台灣金融市場續呈震盪走勢，「現在說回復信心還太早」。（編輯：郭萍英）1090203

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