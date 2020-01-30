武漢肺炎造成股匯雙殺 學者：羊群效應影響

（中央社記者吳柏緯台北30日電）武漢肺炎擴散衝擊市場信心，台股暴跌近700點，新台幣午盤大貶2.56角。學者指出，除了武漢肺炎帶動的羊群效應造成資金出逃，反映美股走勢也是股匯市重挫的原因之一。

鼠年台股開市首日暴跌696.97點，以11421.74點作收，跌幅達5.75%；台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.262元，貶2.56角，成交金額9.83億美元，上演股匯雙殺戲碼。

台灣經濟研究院研究6所所長吳孟道受訪時指出，武漢肺炎的疫情在春節期間持續擴散，加上對這個疾病並不了解，造成投資人恐慌心理，這類由疾病造成的投資波動，以過往的SARS或MERS的相關經驗看來，屬於短期的衝擊，當疫情獲得控制，或是對於疾病的相關知識更加充足完備，就會逐漸回穩。

吳孟道以「羊群效應」分析今天的股匯市表現，他指出，當不安與恐懼的情緒在心中發酵後，會成為另一種感染模式，當投資人看到其他人都在跑的時候，自己的信心也會跟著動搖，然後盡快撤出。就跟現在購買口罩的行為一樣，即便不一定用到這麼多，但看到大家都在買，自然而然也會跟著買。

不過，由疫情造成的經濟情勢波動，後續仍需看疫情發展情況而定。吳孟道以過去SARS的疫情為例表示，在2003年由於疫情爆發，許多國際機構都下修中國的經濟成長率，但後續隨著疫情逐步控制，中國當年的經濟成長率確實比預期高出不少。

吳孟道認為，目前世界各國對於武漢肺炎的情況仍不是非常了解，因此在短期之內，經濟情勢仍會受到心理因素影響，不過，若要評估整體經濟環境變化與影響，時間應該要拉長1到2季，才會比較明確。

除了武漢肺炎對股匯市造成影響外，吳孟道提到，春節期間美股下跌，因此今天台灣的股匯市的走勢也反映國際情勢。（編輯：郭萍英）1090130