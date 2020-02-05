經部參考SARS經驗擬紓困案 初步展延業者貸款

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，工商界呼籲政府提出紓困方案，經濟部表示，紓困方案參考SARS期間，初步擬定展延業者貸款期限，不過，適用業別、補貼上限則待討論。

武漢肺炎持續延燒，中國多個城市封城宣布實施「封閉式管理」，經濟部官員表示，目前尚未有廠商反映出貨有問題或面臨斷鏈危機，後續要依中國各地開工狀況，經濟部隨時會與廠商聯繫，並提供必要協助。

經濟部官員說，針對肺炎疫情，經濟部正在研擬紓困機制，初步參考SARS紓困方案經驗，擬展延業者貸款期限，因延期所產生的費用將由政府補貼，不過，費用補貼上限、適用產業則待進一步討論。

工總秘書長蔡練生表示，武漢肺炎疫情對工商界造成衝擊，台灣有許多大型活動取消，旅遊業也受疫情停擺，民生服務業也因民眾不敢出門，業績受影響。對製造業而言，中國多區實施封城措施，「貨出不去，人進不來」，工廠也因政策暫時停工，之後恐產生斷鏈危機。

商總理事長賴正鎰也說，台灣觀光、交通受疫情影響衝擊劇烈，旅行社幾乎無團可接，遊覽車業、服務業和旅宿業者也都苦哈哈。

賴正鎰建議，希望政府提出紓困優惠，首先是給予受疫情影響的業者今年度稅賦優惠或是減免，包含房屋稅、地價稅以及營所稅，第二，提出貸款利息補貼政策，或是給予低利率貸款方案，協助業者度過難關；蔡練生說，工商界期待政府全面防堵疫情，也能提出產業紓困政策、短期優惠措施。（編輯：張均懋）1090205