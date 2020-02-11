日本ID野球始祖 野村克也過世享壽84歲

日本棒球界首位貫徹「ID野球」，靠分析選手資料數據率隊屢創佳績的野村克也（右）11日過世，享壽84歲。左為野村克也妻子。（共同社提供）

（中央社東京11日綜合外電報導）日本棒球界首位貫徹「ID野球」，靠分析選手資料數據率隊屢創佳績的野村克也今天過世，享壽84歲。野村擔任東北樂天金鷲總教練時，帶過旅日的林英傑、林恩宇。

捕手出身的野村克也，選手時期待過南海（軟銀前身）、羅德、西武等日職球隊，生涯26年出賽3017場、1萬1970打席、1萬472打數，都是日本職棒之最，擊出2901支安打，有657支全壘打、1988分打點，打擊率2成77。

野村克也球員生涯5度獲選太平洋聯盟最有價值球員（MVP），曾在1965年以42發全壘打、3成20打擊率、110分打點，奪得打擊3冠王，當年156支安打也傲視全聯盟，並曾21次入選明星賽，但選手時期的風采始終不及王貞治、長嶋茂雄。

球員時期成績優異的野村，還曾兼任監督（總教練），帶南海於1973年拿下「日本一」（日本職棒總冠軍），專職擔任教練後的成績同樣精彩。

野村克也提倡紀錄、分析選手資料，並藉此做出對應的策略、戰術，將自身球隊的戰力、優勢發揮到最大化，靠著這套「ID野球」，他在1992年、1993年、1995年、1997年，4度率養樂多奪冠。

執教生涯後期，野村克也轉任樂天監督，最為人津津樂道的就是力排眾議，將當時還未成氣候的田中將大拉上一軍培養，是田中將大在日職投出單季24勝、跨季28連勝，奠定「神之子」地位的重要推手。田中將大轉戰美國職棒大聯盟MLB後，目前已在紐約洋基站穩先發位置。

曾在養樂多、阪神、樂天執教野村克也與台灣有所淵源，過去台灣選手林英傑、林恩宇旅日，投效樂天期間，總教練正是野村克也。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090211