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社群網站助防疫 查武漢肺炎關鍵字會導向疾管署官網

最新更新：2020/02/13 21:02
社群網站與行政院和疾管署攜手武漢肺炎防疫，在臉書等社群網站輸入「武漢肺炎」、「新型冠狀病毒」等關鍵字，就會跳出疾管署網址。（圖取自facebook.com）
社群網站與行政院和疾管署攜手武漢肺炎防疫，在臉書等社群網站輸入「武漢肺炎」、「新型冠狀病毒」等關鍵字，就會跳出疾管署網址。（圖取自facebook.com）

（中央社記者顧荃台北13日電）社群網站與行政院和疾管署攜手武漢肺炎防疫，2月初起，在臉書、IG與推特等社群網站輸入「武漢肺炎」、「新型冠狀病毒」等關鍵字，就會跳出疾管署網址，方便民眾找到最新防疫資訊。

行政院官員表示，行政院從去年開始，跟社群網站在防制假訊息上有比較密切的互動，在公共利益上的合作默契也越來越好。去年約在12月底，武漢肺炎疫情日趨嚴峻時，政院、疾管署與社群網站談到防疫時要如何因應相關的假訊息，便共同發想出以關鍵字導向官方網站的做法。

政院官員說，2月初起，只要是使用台灣的IP上網，在臉書、IG與推特等社群網站輸入「武漢肺炎」、「新型冠狀病毒」、「COVID19」、「coronavirus」等疫情相關關鍵字，搜尋結果就會跳出疾管署網址。

政院官員指出，這個做法台灣並非首例，過去推特在發生特殊天災時，會協助將關鍵字搜尋導向官方網站；這次武漢肺炎國際上也廣為應用這套方法，例如若在日本IP上網，輸入武漢肺炎關鍵字的搜尋結果，則會導向日本厚生省的官方網站。（編輯：林興盟）1090213

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