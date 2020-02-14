立院新會期21日開議 蘇貞昌施政報告聚焦防疫

（中央社記者范正祥台北14日電）立法院朝野黨團協商今天達成共識，新會期2月21日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告（含有關針對武漢肺炎防疫機制併予報告）並備詢。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，研商立法院第十屆第一會期開議日等相關事宜。

各黨團同意定於21日（星期五）舉行第十屆第一會期第一次會議（開議日）。自21日起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理。

21日開議日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告（含有關針對武漢肺炎防疫機制併予報告）並答復質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行。

新國會新會期，新任立法院長游錫堃首次主持黨團協商，氣氛和諧，過程順利。

率先發言的民進黨立法院黨團總召柯建銘說，第一次黨團協商，希望能夠很理性來談。他隨即也針對開議日表示，目前整個國家團隊全力投入武漢肺炎防疫，蘇貞昌忙到現今也都還沒有到立法院拜訪各黨團，蘇貞昌預計18日拜訪各黨團。

柯建銘表示，民進黨團認為21日是最適當的開議日，因為20日行政院院會針對防疫將提出特別條例草案，21日開議日蘇貞昌到立法院備詢時，立委可以看到行政院版本後有很好依據提出質詢，25日可以來處理條例，行政院27日提出預算案。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，開議日越早越好，關切防疫紓困方案與範圍，如果能18日開議，各黨團也能給行政院提出意見參考，有助行政院20日院會時討論。不過，時代力量也不堅持一定要18日開議，但原則上是希望盡早開議。

民眾黨立法院黨團總召賴香伶也說，立法院開議日越早越好。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，希望18日開議，雖然與民進黨團主張的21日開議只差沒幾天，但這幾天各黨團可以用來研究各版本防疫特別條例草案主張，防疫如作戰，「多討論一天與少討論一天就差很多」，一定要經過大家共同討論。

關於決定開議日，朝野黨團進入第二輪討論時，柯建銘再次提醒，現在行政院各部會都投入防疫，相當忙碌，立法院決定開議日時，這部分的考量很重要。

柯建銘表示，立法機關監督行政院是當然的，在野黨挑戰執政黨也是天經地義，行政院也樂於接受各黨團的監督，但行政院最近防疫的確相當忙，處理很多事情。

他說，疫情控制必須大家一起面對，防疫特別條例與預算通過的時程才是最重要。

游錫堃詢問各黨團，可否考量行政院忙於抗疫，讓開議日期可以再有討論空間。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安回應說，希望盡早開議，黨團也不會那麼堅持一定要18日開議，但如有共識21日開議，希望屆時蘇貞昌到立法院進行施政報告並備質詢時，也能特別就疫情與防疫措施的進度，有專章和增加篇幅來進行說明。

柯建銘說，「蔣萬安委員所提意見甚好」，也指出行政院屆時一定會就武漢肺炎處理措施有書面說明，蘇貞昌口頭報告時也會有所著墨向立委報告，這是需要的。

邱顯智和賴香伶發言時也強調，配合抗疫，但也希望屆時蘇貞昌到立法院進行施政方針及施政報告時，可以針對防疫部分能有專章或較大篇幅的說明。

游錫堃折衷意見，各黨團同意21日開議，當天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告（含有關針對武漢肺炎防疫機制併予報告）並答復質詢。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林興盟）1090214