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台灣開放政府實作口罩供需平台 唐鳳：多國表興趣

最新更新：2020/02/15 09:54
因應武漢肺炎疫情，台灣民間快速利用政府開放資料建立口罩資訊地圖，行政院政務委員唐鳳表示，包括美國在內許多國家都對台灣的快速反應感興趣，也透過網路看到實作過程。中央社記者江今葉華盛頓攝　109年2月15日
因應武漢肺炎疫情，台灣民間快速利用政府開放資料建立口罩資訊地圖，行政院政務委員唐鳳表示，包括美國在內許多國家都對台灣的快速反應感興趣，也透過網路看到實作過程。中央社記者江今葉華盛頓攝　109年2月15日

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）因應武漢肺炎疫情，台灣民間快速利用政府開放資料建立口罩供需平台，行政院政務委員唐鳳表示，包括美國在內許多國家都對台灣的快速反應感興趣，也透過網路看到實作過程。

唐鳳日前抵達華府訪問，除了拜訪美國智庫外，也與美國行政官員及國會議員會晤。她此行主要是在台灣大選後，與美方檢視假訊息應對方式效用，並分享台灣開放政府經驗。

去年4月也曾造訪華府的唐鳳，今天與此地華文媒體說明此行主要行程時表示，包括美國國會、行政部門多半是對台灣大選的恭喜，和10個月前完全不同。

除了智庫外，唐鳳也利用機會拜會美國聯邦眾議院物聯網連線（Internet of Things Caucus）共同主席戴貝尼（Suzan DelBene）、金融服務小組（Task Force on Financial Technology ）與人工智慧任務小組（Task Force on Artificial Intelligence）主席佛斯特（Bill Foster），以及國會現代化特別委員會（Select Committee on the Modernization of Congress）。

在行政部門方面，唐鳳主要是就開放政府相關議題與美國政府官員深入交換意見，並商討開放政府後續可以合作的事項。她也拜會美國數位服務小組（US Digital Service），這單位主要是負責美國政府內部推動聯邦政府數位化。

在俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發後，台灣快速建立口罩供需資訊平台。唐鳳表示，台灣在口罩供需資訊，包含地圖、語音處理等等，目前已有超過80種民間社會的應用程式，都是建立在衛生福利部中央健康保險署的開放資料上開發。

她表示，台灣這套開放政府實作確實引起不只是美國，還有很多國家興趣，聽到台灣成功實作這套系統，也都非常感興趣。

唐鳳表示，主要是台灣不管是在程式讀取數據或是應用程式，很多都是開放原始碼，大家可以直接在網路上看到實作過程，包括她自己寫的供需平台入口網站也是這樣，這都可以直接拿去使用。在建立之後，其他國家技術開發相關部門紛紛表明有興趣，但尚未具體談到政府對政府的合作。（編輯：陳永昌）1090215

因應武漢肺炎疫情，台灣民間快速利用政府開放資料建立口罩供需平台。（圖取自口罩供需資訊平台網頁mask.goodideas-studio.com）
因應武漢肺炎疫情，台灣民間快速利用政府開放資料建立口罩供需平台。（圖取自口罩供需資訊平台網頁mask.goodideas-studio.com）
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