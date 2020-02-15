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刑事局逮大毒梟 警政署長：瓦解南部最大販毒集團[影]

最新更新：2020/02/15 21:08
檢警跨縣市合作，成功破獲台灣三大毒梟之一的林姓大毒梟，15日在台東舉辦破案記者會，陳列查緝期間所起出的大量海洛因磚及安非他命等毒品。中央社記者盧太城台東攝　109年2月15日
檢警跨縣市合作，成功破獲台灣三大毒梟之一的林姓大毒梟，15日在台東舉辦破案記者會，陳列查緝期間所起出的大量海洛因磚及安非他命等毒品。中央社記者盧太城台東攝　109年2月15日

（中央社記者劉建邦、盧太城台北15日電）刑事局去年與台東縣警局合力逮捕一名林姓毒梟，起獲大批海洛因磚。警政署長陳家欽今天到台東慰勉員警時說，檢警合作逮捕台灣三大毒梟之一，瓦解南部最大販毒集團。（延伸閱讀：跨國毒品集團首腦 屏東林姓毒梟落網

刑事局發布新聞資料指出，有民眾去年9月在台東縣海邊發現疑有毒品漂上岸，警方派員稽查，並陸續在台東縣、屏東縣拾獲外包裝寫有「雙獅地球標」的海洛因磚，共44塊。

檢警組成專案小組查緝，發現這些海洛因是國內外毒品圈赫赫有名，且和國內檢、警、調、海巡、憲兵、關務6大緝毒體系交手多年的台灣三大毒梟之一的「南孝道」林姓毒梟走私的。

專案小組去年9月底在屏東縣內埔鄉逮捕李姓男子等2人，追查後，鎖定集團首腦林姓大毒梟，經多月埋伏、佈線，逮捕林男到案，並在12月查獲其他共犯，期間搜出約300塊海洛因磚。

台東縣檢警等跨縣市、跨單位合作，成功破獲台灣三大毒梟之一的林姓大毒梟，起出價值逾新台幣15億元的大量毒品，警政署長陳家欽（前右6）15日並親赴台東慰勉破案有功人員。中央社記者盧太城台東攝　109年2月15日
台東縣檢警等跨縣市、跨單位合作，成功破獲台灣三大毒梟之一的林姓大毒梟，起出價值逾新台幣15億元的大量毒品，警政署長陳家欽（前右6）15日並親赴台東慰勉破案有功人員。中央社記者盧太城台東攝　109年2月15日
檢警攜手破獲台灣三大毒梟之一的南部林姓大毒梟，台東地檢署負責指揮偵辦的檢察官許萃華15日也現身破案記者會。中央社記者盧太城台東攝　109年2月15日
檢警攜手破獲台灣三大毒梟之一的南部林姓大毒梟，台東地檢署負責指揮偵辦的檢察官許萃華15日也現身破案記者會。中央社記者盧太城台東攝　109年2月15日

警政署長陳家欽與刑事局長黃明昭、台東地檢署檢察長張曉雯、承辦檢察官許萃華，今天到台東慰勉專案小組員警並召開記者會，宣布瓦解台灣三大毒梟之一的「南孝道」販毒集團。

陳家欽說，能瓦解台灣三大毒梟之一，要感謝專案小組斷了台灣超過三分之一的貨源，這些毒品足可供350萬人次吸食。

陳家欽也透露，從這個集團，警方也追查到台灣三大毒梟之一的北部大毒梟，警方也要循破獲「南孝道」集團模式，給予一舉瓦解，國人拭目以待。

張曉雯表示，「南孝道」林姓毒梟集團檢方聲押包括林姓主嫌等11人，全部獲准收押。

刑事局表示，全國警察機關去年共查獲毒品4萬7520件、逮捕4萬9983人；至去年11月止，查獲毒品3339公斤，為近年查獲毒品重量最高，少年毒品刑案及新生毒品人口件數也逐步下降，顯示行政院新世代反毒策略已展現成效。（編輯：李錫璋）1090215

影片來源：中央社
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