罷韓連署二階段30萬份18天達標 下階段目標48萬

罷韓二階連署15日下午突破30萬份達標，罷韓領銜人陳冠榮強調，下一個階段會朝48萬票的目標邁進。圖為罷韓民眾參與1221Wecare台灣大遊行。中央社記者董俊志攝 108年12月21日

（中央社記者程啟峰高雄15日電）罷韓二階連署今天下午突破30萬份達標，罷韓領銜人陳冠榮強調，30萬不是終點，下一個階段會朝48萬票的目標邁進。最快6月下旬投票決定高雄市長韓國瑜去留。

對於「罷韓」最新民意的展現，韓國瑜下午訪視阿蓮區農會關心農產品外銷未做回應。隨行的高市府新聞局長鄭照新只簡短回答「尊重民意，市政優先」。

至於下一個階段目標為何是「48萬」，公民團體透露，去年12月21日高雄舉辦罷韓大遊行，主辦單位宣稱遊行人數達到50萬；但是韓國瑜卻在臉書貼文質疑遊行現場巨幅「光復高雄」布條是「民主史上最大的一塊遮羞布」，還說「這布裡面是不是有48萬人躲在裡面，2萬人在街頭？」貼文受到議論和批評，民眾痛斥韓國瑜把人民的聲音形容成48萬「遮羞布」。

「罷韓」總部今早先公布罷韓連署攤位，邀請市民一起努力衝破30萬；中午過後光復高雄總部連署人氣依舊旺盛，大螢幕上數字跳動持續上升、逼近300000的數字。下午2時7分，2位里長一口氣送進兩大疊、200多份連署書，讓數字一口氣突破30萬安全關卡，當志工宣布衝破30萬當下，全場響起掌聲與喝采。

Wecare高雄、台灣基進與公民割草等罷韓團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，自1月29日展開第2階段連署，「光復高雄」罷韓總部內連署計數器，15日下午顯示已達到30萬份連署份數；總部推估，若罷韓程序進行順利，最快6月可舉辦罷韓投票。（光復高雄罷韓總部提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年2月15日

高雄市長韓國瑜（前右）15日訪視阿蓮區農會，關心外銷星馬果品的集貨包裝情形，對於罷韓第二階段連署突破30萬份未做出回應。中央社記者程啟峰高雄攝 109年2月15日

Wecare高雄、台灣基進與公民割草等罷韓團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，自1月29日展開二階段連署。罷韓領銜人陳冠榮說，原本2月10到16日啟動「六日動員令」，目標在明天衝刺30萬，結果今天提前達標，前後只費時18天；更驚人的是這30萬連署，是以台灣基進、Wecare高雄兩個團體為主，還沒計算公民割草，及散布各地還沒繳回的連署書。

對於提前達到30萬份連署書目標，Wecare高雄發起人尹立認為，這是堅定罷韓公民意志的展現。由於後續分類造冊要耗費很多時間，所以先整理檢視連署書內容，連署也將持續進行到3月中旬。尹立也向韓國瑜喊話「如果知所進退，二階段連署後就下台；如果還有一點良知、自己請辭，還可省下罷免投票所需經費」。

台灣基進新聞部副主任張博洋強調，有一天歷史不會記得罷韓四君子，卻會記得高雄市民重新做出正確的決定，用手中一張票，讓高雄有重新開始的機會。

依選罷法規定，罷免第二階段（3月中旬）向選委會送件後，要在40天內完成查核罷免案成立（即4月底）。選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票，公民團體預估罷免投票可能時間是6月24日或6月27日之間。罷免投票成功，依法在7日內公告解除市長職務。

高雄市公民數約228萬，依選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：孫承武）1090215