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扯罷韓傳開議要延 高市議會：未接獲訊息

最新更新：2020/02/14 14:08

（中央社記者王淑芬高雄14日電）外傳高雄市議會定期大會擬配合「罷韓」延後召開定期大會。高雄市議會秘書長黃錦平今天說，議會未接獲相關提議；再者，依地方制度法每6個月開會一次，延期開會違反規定。

高雄市議會過去多在3月底或4月初召開定期大會，但是今年1月中旬程序委員會決定定期大會於4月17日開幕，就被質疑是配合韓國瑜規避議會監督。當時議會國民黨黨團總召曾俊傑澄清，是因為議會今年沒有安排議員赴美國波特蘭姐妹市交流計畫。

議會程序委員會日前討論第3屆第3次定期大會日程，決議4月17日起召開為期70天的會議，到6月24日閉幕。重要議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及各項提案二、三讀會等。

外傳高雄市議會定期大會可能配合避開公民團體罷免市長韓國瑜的時程而延後召開定期大會，黃錦平告訴中央社記者，並沒有接獲相關訊息；再者，依地方制度法規定每6個月開會一次。

他指出，程序委員會已通過第3次定期大會4月17日開幕，直到6月24日閉幕，依規定時程上已無延會空間；至於是否因武漢肺炎延燒的因素延會，也要視中央流行疫情指揮中心對疫情研判而訂。

曾俊傑今天接受電訪指出，目前首重防疫與市政推動，尤其天氣變熱，高雄市還要慎防登革熱疫情，三民區更是重點防治區，國民黨團並無延後定期大會建議，盼勿有政治議題操作。

民進黨黨團總召韓賜村指出，除非肺炎疫情擴大，但這也要視中央流行疫情指揮中心判定，非高雄市自主決定；呼籲市府或國民黨對定期大會不要有政治操作。

時代力量高市議員黃捷早上和公民團體站路口宣傳罷韓連署，被問到「議會是否延後定期大會護韓」。她說，議會國民黨團去年為配合韓國瑜選舉而壓縮議員的質詢時間；如果這次再為了護航延會，那對高雄市都是再次蒙羞，呼籲韓國瑜勿逃避議會監督，那樣只會更堅定罷免催票及力道。（編輯：孫承武）1090214

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