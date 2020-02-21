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5G頻譜競標
5G第一波釋照標金達新台幣1380.81億元，熱門頻段3.5GHz標金1364.33億元，單位取得價值創全球紀錄。2020年2月21日5G頻譜位置競標，中華電信、遠傳分別出價20.8億元、20.3億元，拿下黃金頻段。
5G頻譜競標
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5G頻譜競標2/15

5G頻譜位置出爐 剖析黃金頻譜背後盤算

最新更新：2020/02/21 17:11

（中央社記者江明晏台北21日電）5G第二階段競標拍板定案，業者出價相對理性，中華電搶得黃金頻譜的魚肚精華位置，遠傳拿下魚頭靠近魚肚位置，隔開台灣大哥大的魚尾和台灣之星的魚頭頻段，也藉此排除雙方合作契機。

歐系外資先前針對第一階段競標結果分析指出，台灣之星以新台幣197億元的高價贏得了3.5GHz的40MHz頻譜，但由於有效提供5G服務需要80至100MHz，認為台灣之星可能會與台灣大哥大簽訂頻譜共享協議，後者已獲60MHz，可共同利用100MHz頻譜，並藉此與中華電、遠傳處於平等的競爭環境中。

但由於3.5GHz頻譜中，4家業者未能協調出位置，消息人士對中央社記者指出，5大電信董總高層在20日歷經近10小時的馬拉松協商後，今天零時「宣告散會，沒有共識」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天進行5G頻譜位置競價作業，由於電信業者協商未成，下午進行一回合競價，決定3.5GHz頻譜位置。

最後開標組合為第11組，考量電信三雄對應「二次諧波」問題，中華電信以20.8億元拿下魚肚黃金位置，遠傳出價20.3億元拿下魚頭靠近魚肚的位置，台灣大哥大和台灣之星在這個組合未出價，第二階段總標金僅41.1億元，也推升5G整體標金至1421.91億元，第一波5G頻譜競標終於塵埃落定；5G熱門頻段3.5GHz位置順序為台灣之星、遠傳、中華電信、台灣大哥大。

業界人士認為，電信業者這次在標金出手明顯較為理性，整體標金並未突破1500億元，中華電一如預期，拿下「魚肚」位置，是市場認為最乾淨的精華頻段，延續龍頭老大優勢。

而遠傳拿下「魚頭」靠近「魚肚」的頻段，台灣之星則為「魚頭」位置，「魚頭」雖有設備尚未成熟的疑慮，但諾基亞、愛立信或三星支援此頻段的設備陸續會在今年第2季前到位，因此相關疑慮可解除；市場分析，遠傳和中華電均延續在5G第一階段競標出手相對積極的策略。

台灣大獲得的「魚尾」為衛星業者使用的部分頻段，但官方已指出，將會清頻，相關影響都會在5月1日前排除。

此外，業界分析指出，遠傳和中華電占據的位置恰好隔開台灣大與台灣之星，藉此可降低兩家業者合作機會。

在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信退出3.5GHz的競爭。（編輯：張良知）1090221

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