更多編輯台推薦新聞：
影片／決勝盤連拿8分 謝淑薇杜拜網賽女雙2連霸
運動

影片／決勝盤連拿8分 謝淑薇杜拜網賽女雙2連霸

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所
生活

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所

玉里天主堂回收場火災 法籍神父劉一峰忍淚復原
地方

玉里天主堂回收場火災 法籍神父劉一峰忍淚復原

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚
娛樂

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

黃珊珊：我才是總指揮 非所有訊息都上報柯文哲

最新更新：2020/02/23 14:57
台北市副市長黃珊珊（圖）23日主持消防局防災士動員教育訓練，對於武漢肺炎第24病例，她受訪時表示，她才是台北市的疫情總指揮、也是唯一知道的人，但不會將所有訊息都報告給市長柯文哲。中央社記者王飛華攝　109年2月23日
台北市副市長黃珊珊（圖）23日主持消防局防災士動員教育訓練，對於武漢肺炎第24病例，她受訪時表示，她才是台北市的疫情總指揮、也是唯一知道的人，但不會將所有訊息都報告給市長柯文哲。中央社記者王飛華攝　109年2月23日

（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市副市長黃珊珊今天主持防疫教育訓練，對於武漢肺炎第24病例，黃珊珊表示她才是唯一知道的人、但不會將訊息全盤告知市長柯文哲；中央只說病例在北部，會造成困擾。

台北市長柯文哲稱「不知道（武漢肺炎）第24例在哪裡」，衛生福利部長陳時中回應，地方首長應扛起責任、別害其他首長。

台北市副市長黃珊珊今天主持消防局防災士動員教育訓練，接受媒體聯訪時表示，她才是台北市的疫情總指揮、也是唯一知道的人，但不會將所有訊息都報告給柯文哲。

黃珊珊表示，中央只說病例在北部，但北北基桃人口就占了台灣總人口數的一半，這樣會造成困擾與恐慌。例如韓國公布疫情時也會說明是「大邱市」，至少給一個區域。

黃珊珊指出，北市決定料敵從寬，就當作台北市發生社區感染，每個人都自主健康管理、每個社區都在防疫，就不用討論病例是否在自家縣市。（編輯：屈享平）1090223

延伸閱讀
柯文哲稱不知第24案在哪 陳時中：別害其他首長武漢肺炎確診者活動史不公開 原因與傳染途徑有關
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報