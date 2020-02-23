黃珊珊：我才是總指揮 非所有訊息都上報柯文哲

台北市副市長黃珊珊（圖）23日主持消防局防災士動員教育訓練，對於武漢肺炎第24病例，她受訪時表示，她才是台北市的疫情總指揮、也是唯一知道的人，但不會將所有訊息都報告給市長柯文哲。中央社記者王飛華攝 109年2月23日

（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市副市長黃珊珊今天主持防疫教育訓練，對於武漢肺炎第24病例，黃珊珊表示她才是唯一知道的人、但不會將訊息全盤告知市長柯文哲；中央只說病例在北部，會造成困擾。

台北市長柯文哲稱「不知道（武漢肺炎）第24例在哪裡」，衛生福利部長陳時中回應，地方首長應扛起責任、別害其他首長。

台北市副市長黃珊珊今天主持消防局防災士動員教育訓練，接受媒體聯訪時表示，她才是台北市的疫情總指揮、也是唯一知道的人，但不會將所有訊息都報告給柯文哲。

黃珊珊表示，中央只說病例在北部，但北北基桃人口就占了台灣總人口數的一半，這樣會造成困擾與恐慌。例如韓國公布疫情時也會說明是「大邱市」，至少給一個區域。

黃珊珊指出，北市決定料敵從寬，就當作台北市發生社區感染，每個人都自主健康管理、每個社區都在防疫，就不用討論病例是否在自家縣市。（編輯：屈享平）1090223