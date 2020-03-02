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疫情助攻 2月機車掛牌月增逾4成 Gogoro大增逾3倍

最新更新：2020/03/02 20:32
2020年2月機車市場掛牌數逆勢增溫，根據車廠最新統計，2月掛牌數約為6.5萬輛，月增逾4成。（中央社檔案照片）
2020年2月機車市場掛牌數逆勢增溫，根據車廠最新統計，2月掛牌數約為6.5萬輛，月增逾4成。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北2日電）2020年2月機車市場掛牌數逆勢增溫，根據車廠最新統計，2月掛牌數約為6.5萬輛，月增逾4成，市場龍頭依舊是光陽機車，市占31.5%，電動機車龍頭Gogoro更大增313%。

近期受疫情影響，短時間內已陸續衝擊不少產業，包含觀光旅遊、航空業更是首當其衝，特別是眾多消費者開始減少搭乘大眾運輸工具的機會，反而帶動了機車的整體銷售。

根據最新資料顯示，2月機車總掛牌數呈現逆勢成長的態勢，市占率前3名分別為光陽的31.5%、三陽的28%以及山葉的23%。

電動機車2月市占率達到11%，其中第一品牌睿能的Gogoro從1月的1487輛，回溫至6154輛，月增313%，市占率則從1月的3.2%拉升至9.3%。

業者分析，隨補助辦法將全數公告完畢，原本觀望買盤釋出，加上對武漢肺炎疫情憂心恐慌，偏向選擇個人交通工具的意願略有增加，以多年前SARS疫情為例，當年度汽機車產業銷量均有小幅增加的情形。另外，2月市場有多款新車上市以及開學購車潮，也讓買氣較上個月好。

Gogoro表示，觀察各車款於2月的銷售表現，表現較為突出的產品為Gogoro 2系列及Gogoro 3系列等長距離通勤車款，與1月相比各大幅成長了約385%以及325%，在疫情期間逆勢成長，加上各地方政府補助陸續公告，消費者於年節假期後購入電動機車意願升高，帶動整體電動機車買氣。

Gogoro表示，電動機車2月市占率達到11%，其中Powered By Gogoro Network電動車聯盟市占率為10.51%。（編輯：楊凱翔）1090302

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