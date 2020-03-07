武漢肺炎疫情衝擊還沒到 2月出口估年增逾一成

（中央社記者劉姵呈台北7日電）財政部將公布2月海關進出口統計，元大寶華分析，肺炎疫情對出口衝擊應要等到3月後才顯現，考量疫情爆發前，景氣原呈現改善，加上2月工作天數較上年同期多5天，預估出口年增率可望有逾一成以上成長。

財政部訂於9日公布今年2月海關進出口貿易初步統計，回顧先前出口表現，1月出口值250.7億美元，受今年農曆春節落在1月、工作天數減少影響，年減7.6%，中止「連二紅」，惟經季節調整後，年增率仍有2.6%。

展望2月出口表現，元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，保守預估年增率將為14%左右，可年增逾一成，主要有2項原因，一是今年2月沒碰到農曆春節連假，工作天數比去年2月整整多5天，有利放大出口規模。

賴怡欣表示，第二，中國武漢肺炎疫情1月下旬才開始大規模蔓延，對台灣出口衝擊預估落在3月以後；疫情爆發前，受惠美中貿易戰氣氛趨於和緩及台商回流，景氣原呈現改善，1月外銷訂單、工業生產相關指數季調後月增率都呈現增長，動能可能繼續反映在2月出口之上。

賴怡欣指出，綜合以上，認為2月出口年增率仍可望有一成以上、增幅約可達14%，合計今年1、2月出口也可年增1.7%，不過，其他國外預測機構看法則相對保守，雖預估2月出口可成長，但增幅多在8%以下；財政部上月初自行預估，2月年增率將介於15%至24%間。

同時，賴怡欣表示，觀察3月2日公布的2月製造業採購經理人指數（PMI），其中「新增出口訂單指數」已由前一個月的51.6%降至40.9%，反映3月出口表現可能不樂觀，將面臨嚴峻考驗。（編輯：張均懋）1090307