HBL游艾喆全能秀 能仁勝泰山締2連霸

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽8日晚間在台北小巨蛋舉行，由能仁家商（白衣）對上泰山高中（黑衣），能仁游艾喆（前中）積極搶分。中央社記者林俊耀攝 109年3月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）HBL衛冕軍能仁家商高三控衛游艾喆今天繳出21分、15籃板、6助攻、6阻攻與6抄截的全能數據，率隊以78比62擊敗泰山高中，隊史繼103、104學年度後再次寫下2連霸。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）最終4強賽，今晚在台北小巨蛋進行男子組壓軸決賽，能仁家商在第3節靠著一波21比11的攻勢，擴大領先優勢，提前粉碎泰山尋求隊史首冠的美夢。能仁終場以16分之差擊敗泰山，摘下隊史第4座HBL冠軍金盃。（編輯：唐聲揚）1090308

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽8日晚間在台北小巨蛋舉行，能仁家商終場以78比62擊敗泰山高中，拿下冠軍。中央社記者林俊耀攝 109年3月8日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽8日在台北小巨蛋開打，能仁家商游艾喆（白衣）全場拿下21分，助隊終場以78比62擊退泰山高中奪得冠軍，順利稱王中央社記者林俊耀攝 109年3月8日