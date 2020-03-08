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鄭慧慈接管戰局 永仁勝南山摘HBL季軍

最新更新：2020/03/08 16:14
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組季軍戰8日在台北小巨蛋舉行，永仁高中（紅衣）終場以67比62擊敗南山高中（白衣），拿下季軍，場邊球員們開心歡呼。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組季軍戰8日在台北小巨蛋舉行，永仁高中（紅衣）終場以67比62擊敗南山高中（白衣），拿下季軍，場邊球員們開心歡呼。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）永仁高中三年級前鋒鄭慧慈今天攻下最高的29分，包括在第4節最後5分51秒內個人勇奪10分，終場永仁高中67比62擊敗南山高中，拿下108學年度高中籃球聯賽女子組季軍。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子決賽8日在台北小巨蛋舉行，永仁高中以67比62擊敗南山高中，奪下季軍，永仁邱群琋（前紅衣）拿下18分的好成績。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子決賽8日在台北小巨蛋舉行，永仁高中以67比62擊敗南山高中，奪下季軍，永仁邱群琋（前紅衣）拿下18分的好成績。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）最終決賽在台北小巨蛋舉行，首役女子組季軍戰，則是上季冠軍賽組合，永仁靠著鄭慧慈包辦最高的29分，加上射手邱群琋也有18分進帳，順利扳倒強敵南山。

南山是上季HBL女子組冠軍，今年在8強循環賽打完，以6勝1負名列4強賽頭號種子，不料昨天4強先以1分之差不敵北一女中，痛失連霸機會，今天再輸永仁，以老四做收。

永仁上半場僅取得6分領先，第3節靠著外線火力護航，一度握有雙位數領先，韌性十足的南山，第4節最後4分26秒靠著陳昱潔的中距離跳投，追到僅差2分，不過回頭鄭慧慈連續得分，幫助球隊再次甩開對手追擊，最終也順利拿下勝利。（編輯：管中維）1090308

108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子決賽8日在台北小巨蛋舉行，永仁高中終場以67比62擊敗南山高中，永仁鄭慧慈（前紅衣）拿下全場最高的29分，助隊奪下季軍。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子決賽8日在台北小巨蛋舉行，永仁高中終場以67比62擊敗南山高中，永仁鄭慧慈（前紅衣）拿下全場最高的29分，助隊奪下季軍。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
因應武漢肺炎防疫，108學年度高中籃球聯賽（HBL）決賽賽程採閉門進行，8日在台北小巨蛋舉行女子組季軍戰，由永仁高中（紅衣）以67比62擊敗南山高中（白衣），拿下季軍。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日
因應武漢肺炎防疫，108學年度高中籃球聯賽（HBL）決賽賽程採閉門進行，8日在台北小巨蛋舉行女子組季軍戰，由永仁高中（紅衣）以67比62擊敗南山高中（白衣），拿下季軍。中央社記者林俊耀攝　109年3月8日

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